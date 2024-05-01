У центрі української столиці проходять контррозвідувальні (безпекові) заходи, подробиці з місця.

Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Основною метою цих заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей, пише Politeka.net з посиланням на СБУ.

Зазначається, що силовики ⁠проводять огляд території та окремих будівель і приміщень. Серед них помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо.

«Для виявлення заборонених до обігу предметів», - підкреслили в СБУ.

Також силовики ⁠здійснюють перевірку громадян, які перебувають на центральних вулицях міста.

«Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану», - кажуть у СБУ.

Людей попереджають, що під час проведення цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

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