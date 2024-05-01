В центре украинской столицы проходят контрразведывательные (безопасные) мероприятия, подробности с места.

Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность.

Основной целью этих мер является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового скопления людей, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что силовики проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений. Среди них квартиры, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания.

«Для обнаружения запрещенных к обращению предметов», – подчеркнули в СБУ.

Также силовики ⁠осуществляют проверку граждан, которые находятся на центральных улицах города.

«Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения», - говорят в СБУ.

Людей предупреждают, что во время этих мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Последние новости Украины:

Изменения с сегодняшнего дня: "Киевстар" обратился к абонентам.

Новая трагедия в Одессе - есть погибшие.

"Май - это месяц кармы": что ждет Украину.