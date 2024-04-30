Ваш місячний знак визначається знаком зодіаку, в якому знаходився Місяць у момент вашого народження.

У той час як ваш знак Сонця – це ваше зовнішнє «я», той бік вас, який люди регулярно бачать, ваш знак Місяця – це те, ким ви є всередині, або ваше емоційне «я».

Відомо, що це душа вашої особистості - ця сторона представляє той бік вас, який ви можете приховувати під час перших зустрічей.

Оскільки ваш місячний знак відіграє таку важливу роль у ваших емоціях, наприклад, у тому, як вони виявляються і як ви спілкуєтеся з іншими, не дивно, що кожен місячний знак має хоча б одну токсичну рису особистості.

Найтоксичніша риса характеру кожного місячного знака:

Місяць в Овні: нерозсудливість.

Місячні Овни ризикують. Найчастіше вони не зовсім усі продумують.

Місяць у Тельці: егоїзм.

Місячні Тельці дуже дбають про себе. Так, що вони можуть переборщити.

Місяць у Близнюках: надмірний обмін інформацією.

Близнюки — чудові соціальні метелики, але люди зі знаком Місяця у Близнюках мають тенденцію надмірно ділитися.

Місяць у Раку: довірливість.

Місячні Раки — добрі душі, які бачать у людях лише найкраще. Однак це робить їх вразливими до зловживань з боку поганих людей.

Лев Місяць: егоїстичний.

Леви-місяці можуть бути егоїстичними та дуже егоцентричними. Хоча ними також можна скористатися, це відбувається «в основному з людьми, які тішать ваше его».

Місяць у Діві: нервовий.

Місячні Діви можуть легко зламатися і впасти у стрес через дрібниці.

Місяць у Терезах: страх зобов'язань.

Місячні Терези зазвичай бояться зобов'язань. Їм не подобається бути вразливими — риса, яка зазвичай потрібна у стосунках.

Місяць у Скорпіоні: дуже охороняється.

Коли справа доходить до вразливості, Місяця в Скорпіоні знаходяться в тому ж човні, що і Місяця у Терезах, але Скорпіони просто не впускають людей.

У їхніх очах уразливість — це слабкість, тому вони зводять стіни настільки високо, що навіть через них не можуть перестрибнути.

Стрілець-місяць: тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент - не найкраща риса Стрільця-місяця. Їм важко балансувати між роботою та громадським життям, через що вони часто відчувають стрес.

Козеріг-Луна: невпевненість у собі.

Місячні Козерога борються з невпевненістю в собі. Це часто може призвести до самосаботажу, коли справа стосується їх амбіцій та цілей.

Місяць у Водолії: тривога.

Місяця у Водолії викликають постійне занепокоєння у неспокійних. Вони турбуються про все, що може спричинити непотрібний стрес.

Місяць у Рибах: надмірно довірлива

Місячні Риби — один із найдовірливіших знаків зодіаку. Але вони можуть бути надто довірливими, і це може дозволити поганим людям використовувати їх.

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