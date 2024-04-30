У той час як ваш знак Сонця – це ваше зовнішнє «я», той бік вас, який люди регулярно бачать, ваш знак Місяця – це те, ким ви є всередині, або ваше емоційне «я».
Відомо, що це душа вашої особистості - ця сторона представляє той бік вас, який ви можете приховувати під час перших зустрічей.
Оскільки ваш місячний знак відіграє таку важливу роль у ваших емоціях, наприклад, у тому, як вони виявляються і як ви спілкуєтеся з іншими, не дивно, що кожен місячний знак має хоча б одну токсичну рису особистості.
Найтоксичніша риса характеру кожного місячного знака:
Місяць в Овні: нерозсудливість.
Місячні Овни ризикують. Найчастіше вони не зовсім усі продумують.
Місяць у Тельці: егоїзм.
Місячні Тельці дуже дбають про себе. Так, що вони можуть переборщити.
Місяць у Близнюках: надмірний обмін інформацією.
Близнюки — чудові соціальні метелики, але люди зі знаком Місяця у Близнюках мають тенденцію надмірно ділитися.
Місяць у Раку: довірливість.
Місячні Раки — добрі душі, які бачать у людях лише найкраще. Однак це робить їх вразливими до зловживань з боку поганих людей.
Лев Місяць: егоїстичний.
Леви-місяці можуть бути егоїстичними та дуже егоцентричними. Хоча ними також можна скористатися, це відбувається «в основному з людьми, які тішать ваше его».
Місяць у Діві: нервовий.
Місячні Діви можуть легко зламатися і впасти у стрес через дрібниці.
Місяць у Терезах: страх зобов'язань.
Місячні Терези зазвичай бояться зобов'язань. Їм не подобається бути вразливими — риса, яка зазвичай потрібна у стосунках.
Місяць у Скорпіоні: дуже охороняється.
Коли справа доходить до вразливості, Місяця в Скорпіоні знаходяться в тому ж човні, що і Місяця у Терезах, але Скорпіони просто не впускають людей.
У їхніх очах уразливість — це слабкість, тому вони зводять стіни настільки високо, що навіть через них не можуть перестрибнути.
Стрілець-місяць: тайм-менеджмент
Тайм-менеджмент - не найкраща риса Стрільця-місяця. Їм важко балансувати між роботою та громадським життям, через що вони часто відчувають стрес.
Козеріг-Луна: невпевненість у собі.
Місячні Козерога борються з невпевненістю в собі. Це часто може призвести до самосаботажу, коли справа стосується їх амбіцій та цілей.
Місяць у Водолії: тривога.
Місяця у Водолії викликають постійне занепокоєння у неспокійних. Вони турбуються про все, що може спричинити непотрібний стрес.
Місяць у Рибах: надмірно довірлива
Місячні Риби — один із найдовірливіших знаків зодіаку. Але вони можуть бути надто довірливими, і це може дозволити поганим людям використовувати їх.
Останні новини України:
Які знаки Зодіаку народжені на щастя: астрологи назвали вічних оптимістів.
Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.
Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.