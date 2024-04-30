Ваш лунный знак определяется знаком зодиака, в котором находилась Луна в момент вашего рождения.

В то время как ваш знак Солнца — это ваше внешнее «я», та сторона вас, которую люди регулярно видят, ваш знак Луны — это то, кем вы являетесь внутри, или ваше эмоциональное «я».

Известно, что это душа вашей личности - эта сторона представляет ту сторону вас, которую вы можете скрывать при первых встречах.

Поскольку ваш лунный знак играет столь важную роль в ваших эмоциях, например, в том, как они проявляются и как вы общаетесь с другими, неудивительно, что у каждого лунного знака есть хотя бы одна токсичная черта личности.

Самая токсичная черта характера каждого лунного знака:

Луна в Овне: безрассудство.

Лунные Овны рискуют. Чаще всего они не совсем все продумывают.

Луна в Тельце: эгоизм.

Лунные Тельцы очень заботятся о себе. Настолько, что они могут переборщить.

Луна в Близнецах: чрезмерный обмен информацией.

Близнецы — отличные социальные бабочки, но люди со знаком Луны в Близнецах имеют тенденцию чрезмерно делиться.

Луна в Раке: доверчивость.

Лунные Раки — добрые души, которые видят в людях только лучшее. Однако это делает их уязвимыми для злоупотреблений со стороны плохих людей.

Лев Луна: эгоистичный.

Львы-Луны могут быть эгоистичными и очень эгоцентричными. Хотя ими тоже можно воспользоваться, это происходит «в основном с людьми, которые тешат ваше эго».

Луна в Деве: нервная.

Лунные Девы могут легко сломаться и впасть в стресс из-за мелочей.

Луна в Весах: страх обязательств.

Лунные Весы обычно боятся обязательств. Им не нравится быть уязвимыми — черта, которая обычно требуется в отношениях.

Луна в Скорпионе: очень охраняемая.

Когда дело доходит до уязвимости, Луны в Скорпионе находятся в той же лодке, что и Луны в Весах, но Скорпионы «просто не впускают людей».

В их глазах уязвимость — это слабость, поэтому они возводят стены настолько высоко, что даже не могут через них перепрыгнуть.

Стрелец-Луна: тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент — не лучшая черта Стрельца-Луны . Им трудно балансировать между работой и общественной жизнью, из-за чего они часто испытывают стресс.

Козерог-Луна: неуверенность в себе.

Лунные Козероги борются с неуверенностью в себе. Это часто может привести к самосаботажу, когда дело касается их амбиций и целей.

Луна в Водолее: тревога.

Луны в Водолее вызывают постоянное беспокойство у беспокойных. Они беспокоятся обо всем, что может вызвать ненужный стресс.

Луна в Рыбах: чрезмерно доверчивая

Лунные Рыбы — один из самых доверчивых знаков зодиака. Но они могут быть слишком доверчивыми, и это может позволить плохим людям использовать их.

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