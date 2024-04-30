В то время как ваш знак Солнца — это ваше внешнее «я», та сторона вас, которую люди регулярно видят, ваш знак Луны — это то, кем вы являетесь внутри, или ваше эмоциональное «я».
Известно, что это душа вашей личности - эта сторона представляет ту сторону вас, которую вы можете скрывать при первых встречах.
Поскольку ваш лунный знак играет столь важную роль в ваших эмоциях, например, в том, как они проявляются и как вы общаетесь с другими, неудивительно, что у каждого лунного знака есть хотя бы одна токсичная черта личности.
Самая токсичная черта характера каждого лунного знака:
Луна в Овне: безрассудство.
Лунные Овны рискуют. Чаще всего они не совсем все продумывают.
Луна в Тельце: эгоизм.
Лунные Тельцы очень заботятся о себе. Настолько, что они могут переборщить.
Луна в Близнецах: чрезмерный обмен информацией.
Близнецы — отличные социальные бабочки, но люди со знаком Луны в Близнецах имеют тенденцию чрезмерно делиться.
Луна в Раке: доверчивость.
Лунные Раки — добрые души, которые видят в людях только лучшее. Однако это делает их уязвимыми для злоупотреблений со стороны плохих людей.
Лев Луна: эгоистичный.
Львы-Луны могут быть эгоистичными и очень эгоцентричными. Хотя ими тоже можно воспользоваться, это происходит «в основном с людьми, которые тешат ваше эго».
Луна в Деве: нервная.
Лунные Девы могут легко сломаться и впасть в стресс из-за мелочей.
Луна в Весах: страх обязательств.
Лунные Весы обычно боятся обязательств. Им не нравится быть уязвимыми — черта, которая обычно требуется в отношениях.
Луна в Скорпионе: очень охраняемая.
Когда дело доходит до уязвимости, Луны в Скорпионе находятся в той же лодке, что и Луны в Весах, но Скорпионы «просто не впускают людей».
В их глазах уязвимость — это слабость, поэтому они возводят стены настолько высоко, что даже не могут через них перепрыгнуть.
Стрелец-Луна: тайм-менеджмент
Тайм-менеджмент — не лучшая черта Стрельца-Луны . Им трудно балансировать между работой и общественной жизнью, из-за чего они часто испытывают стресс.
Козерог-Луна: неуверенность в себе.
Лунные Козероги борются с неуверенностью в себе. Это часто может привести к самосаботажу, когда дело касается их амбиций и целей.
Луна в Водолее: тревога.
Луны в Водолее вызывают постоянное беспокойство у беспокойных. Они беспокоятся обо всем, что может вызвать ненужный стресс.
Луна в Рыбах: чрезмерно доверчивая
Лунные Рыбы — один из самых доверчивых знаков зодиака. Но они могут быть слишком доверчивыми, и это может позволить плохим людям использовать их.
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