Ревность очень сложна и включает в себя множество различных эмоций, таких как потеря, страх быть отвергнутым, унижение, боль и ярость.

И наши знаки зодиака могут неожиданно сыграть роль в том, как мы выражаем свою ревность.

Чтобы понять себя и своих партнеров, мы можем обратиться к зодиаку как к подсказке того, как передается эта сильная эмоция.

Овен (21 марта – 19 апреля): Независимо от того, насколько Овен может казаться уверенным и ответственным, в основе его часто лежит неуверенность. Если вы связаны с Овном, будьте готовы к эмоциональным американским горкам. Правда в том, что Овну нравится вся драма.

Телец (20 апреля – 20 мая) : Телец упрям ​​и не любит показывать людям свои эмоции. Поскольку они очень рациональны, они не особо завидуют. Если у них возникнут подозрения, они последуют своим инстинктам, и если конечный результат окажется таким, как они опасались, они, скорее всего, закончат дело тихо, чем сделают что-нибудь, чтобы устроить сцену.

Близнецы (21 мая – 20 июня) : Близнецы знают, что быть верными личному человеку сложно, но это не мешает им ожидать, что их партнеры не изменят. Они без труда скажут вам, что завидуют, и вы потратите много времени, успокаивая их. Обычно они неплохо умеют сдерживать свои эмоции, но время от времени у них случаются приступы ревности просто так.

Рак (21 июня – 22 июля) : Раки не часто испытывают ревность, потому что, когда они связаны с кем-то, они полностью влюблены и ожидают того же от своей второй половинки. Если они действительно начнут ревновать, они будут держать это в себе, пока это не перерастет в обиду. Если вы предали Рака, он вас никогда не простит.

Лев (23 июля – 22 августа) : Что бы вы ни делали, не уделяйте больше внимания никому, кроме Льва. Почти все может вызвать у Льва ревнивую ярость. Они не будут сдерживаться , потому что не думают, что им это нужно.

Дева (23 августа – 22 сентября) : Девы любят держать свои эмоции под контролем, но под всем этим они могут быть чрезвычайно ревнивыми. Посмотрите им в глаза, и вы увидите их истинные чувства. Если они относятся к вам с подозрением, они не будут противостоять вам, пока тщательно не расследуют ситуацию, и, возможно, никогда больше вам не поверят.

Весы (23 сентября – 22 октября) : Весы хотят двух вещей: нравиться и избегать конфликтов. К сожалению, они склонны к неуверенности в себе и могут ревновать. Поскольку они сделают все, чтобы избежать конфронтации и, возможно, разозлить кого-то на них, они будут скрывать свою ревность до тех пор, пока не смогут отговорить себя от ее чувства.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) : Скорпион – самый ревнивый из всех знаков. Они завидуют продавцу продуктового магазина, который прокомментировал вашу покупку вина, и вашему партнеру по танцам в четвертом классе. Скорпионы могут контролировать свою ревность и направлять ее в более продуктивные области.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) : Стрельцы редко ревнуют, а даже если и ревнуют, то никогда в этом не признаются. Однако у них огромная проблема с изменой, и они не простят и не забудут, если заподозрят вас в неверности. Лучшее, что можно сделать, — это немедленно сесть с ними и заверить их, что с вашей стороны нет никакой неблагоразумности, чтобы их приступ ревности не взорвался.

Козерог (22 декабря – 19 января) : Козероги постоянно ревнуют, но никогда об этом не говорят. Хорошо, что их вспышки ревности не длятся долго.

Водолей (20 января – 18 февраля) : Водолеи непредсказуемы и обычно никому не показывают своих истинных эмоций. Они не ревнуют, а если бы и ревновали, то просто бросили бы человека, который заставил их ревновать, и ушли бы дальше без объяснения причин.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) : Рыбы наименее ревнивы из всех знаков, но у них все же бывают моменты ревности. Рыбы чутки и очень хорошо понимают чувства других людей. Если они начинают ревновать, их естественное сострадание прямо вызывает у них чувство вины за их ревнивую тираду. Но они требуют верности, преданности и внимания, поэтому обязательно уделяйте им это.

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