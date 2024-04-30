Астрологи назвали найнесумісніші знаки зодіаку, з якими ви не можете бути у стосунках, адже деякі люди разом подібні до вогню та бензину.

Якщо ви коли-небудь запитували себе, чому ви просто не можете ладнати з іншою людиною, навіть якщо ця людина зовсім незнайома вам людина, то дуже велика ймовірність, що у вас два несумісні знаки зодіаку — і так, це цілком реально.

Найнесумісніші знаки зодіаку, з якими ви можете бути у відносинах – і чому:

Овен: Рак, Козеріг, Терези. Ймовірно, вам не вдасться досягти успіху, якщо ви спробуєте встановити справжній любовний зв'язок з Раком або Козерогом. Їхня енергія просто погано поєднується з вашим палким настроєм, і зрештою вони розчарують вас, якщо ви дасте їм надто велику довіру.

Телець: Лев, Водолій, Скорпіон. Може виникнути відчуття, що ви знаєте, що робите, коли справа доходить до романтичних відносин із іншими. Але якщо ви хочете позбавити себе не тільки головного болю, а й душевного болю, уникайте тих, хто народився під знаками Лева і Водолія.

Близнюки: Діва, Риби, Стрілець . Вам вже досить складно прийняти рішення, тому спростимо для вас завдання: ви не сумісні ні з Дівою, ні з Рибами. Так воно і є. І хоча ви думаєте, що зможете вирішити цю проблему зі Стрільцем, майте на увазі, що рідко щось залишається працездатним, коли ви намагаєтеся змусити це працювати між двома знаками.

Рак: Овен, Терези, Козеріг. Ви, мабуть, сильно закохуєтесь, чи не так?

Причина, через яку це не триватиме довго, полягає в тому, що ви, швидше за все, закохуєтесь у тих, хто народився під знаком Овна чи Терезів. Навряд це станеться, якщо це так. А якщо ви тяжієте до Козерога, ви відчуєте розчарування і будете готові втекти.

Лев: Телець, Скорпіон, Водолій. Якщо ви любите боротьбу та гнів, то неодмінно спілкуйтеся з тими, хто народжений під знаком Тельця та Скорпіона. Це несумісні знаки зодіаку, що створюють рецепт катастрофи у стосунках. Ви також можете бути надто сильною особистістю для Водолія, що зрештою може здатися вам надто «ніжним».

Діва: Близнюки, Стрілець, Риби. За іронією долі, ваші найкращі друзі можуть бути тими, з ким ви найменше сумісні в романтичному плані, і це Близнюки та Стрілець.

Терези: Рак, Козеріг, Овен.. Будучи певною мірою відкритою і товариською істотою, вас повністю відштовхне жорсткий і структурований спосіб життя як Рака, так і Козерога.

Скорпіон: Лев, Водолій, Телець. Ваша репутація випереджає вас, і ви відомі як люта людина, саме тому ви просто не можете терпіти Лева та Водолія. Вони діють на нерви, так воно і є.

Стрілець: Діва, Риби, Близнюки. Ви, мабуть, думаєте, що маєте рацію у кожному своєму виборі, і це зведе вас з розуму, коли ви перебуваєте в присутності прискіпливої ​​Діви або «витають у хмарах» Риб.

Козеріг: Овен, Терези, Рак. Ви ніколи ні в чому з ними не погодитеся.

Водолій: Телець, Скорпіон, Лев. Тепер це просто битва волі, і якщо ви коли-небудь захочете досягти свого, тоді з жахом тікайте від тих, хто народився під знаком Тельця чи Скорпіона.

Водолій: Телець, Скорпіон, Лев. Справа не в тому, що вони сильніші за тебе — це не так. Справа в тому, що вони набагато впертіші, ніж ви, і це буде діяти вам на нерви.

Риби: Близнюки, Стрілець, Діва. Це просто не ті знаки, з якими ви хочете взаємодіяти, оскільки їхня практичність повністю суперечитиме вашій потребі у фантазії та надії.

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