Астрологи назвали самые несовместимые знаки зодиака, с которыми вы не можете быть в отношениях, ведь некоторые люди вместе подобны огню и бензину.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы просто не можете ладить с другим человеком, даже если этот человек совершенно незнакомый вам человек, то очень велика вероятность, что у вас два несовместимых знака зодиака — и да, это вполне реально.

Самые несовместимые знаки зодиака, с которыми вы можете быть в отношениях – и почему:

Овен: Рак, Козерог, Весы. Вероятно, у вас не получится добиться успеха, если вы попытаетесь установить настоящую любовную связь с Раком или Козерогом. Их энергия просто плохо сочетается с вашим пылким настроем, и в конечном итоге они разочаруют вас, если вы окажете им слишком большое доверие.

Телец: Лев, Водолей, Скорпион. Может возникнуть ощущение, что вы знаете, что делаете, когда дело доходит до романтических отношений с другими. Но если вы хотите избавить себя не только от головной боли, но и от душевной боли, избегайте тех, кто родился под знаками Льва и Водолея.

Близнецы: Дева, Рыбы, Стрелец. Вам уже достаточно сложно принять решение, поэтому давайте упростим для вас задачу: вы не совместимы ни с Девой, ни с Рыбами. Так оно и есть. И хотя вы думаете, что сможете решить эту проблему со Стрельцом, имейте в виду, что редко что-то остается работоспособным, когда вы пытаетесь заставить это работать между двумя вашими знаками.

Рак: Овен, Весы, Козерог. Вы, наверное, сильно влюбляетесь , не так ли?

Причина, по которой это не продлится долго, заключается в том, что вы, скорее всего, влюбляетесь в тех, кто родился под знаком Овна или Весов. Вряд ли это произойдет, если это так. А если вы тяготеете к Козерогу, вы почувствуете разочарование и будете готовы сбежать.

Лев: Телец, Скорпион, Водолей. Если вы любите борьбу и гнев, то непременно общайтесь с теми, кто рожден под знаком Тельца и Скорпиона. Это несовместимые знаки зодиака, которые создают рецепт катастрофы в отношениях. Вы также можете быть слишком сильной личностью для Водолея, что в конечном итоге может показаться вам слишком «нежным».

Дева: Близнецы, Стрелец, Рыбы. По иронии судьбы , ваши лучшие друзья могут быть теми, с кем вы наименее совместимы в романтическом плане, и это Близнецы и Стрелец.

Весы: Рак, Козерог, Овен.. Будучи в некоторой степени открытым и общительным существом, вас полностью оттолкнет жесткий и структурированный образ жизни как Рака, так и Козерога.

Скорпион: Лев, Водолей, Телец. Ваша репутация опережает вас, и вы известны как свирепый человек, именно поэтому вы просто не можете терпеть Льва и Водолея. Они действуют вам на нервы, так оно и есть.

Стрелец: Дева, Рыбы, Близнецы. Вы, вероятно, думаете, что правы в каждом своем выборе, и это сведет вас с ума, когда вы находитесь в присутствии придирчивой Девы или «витающих в облаках» Рыб.

Козерог: Овен, Весы, Рак. Вы никогда ни в чем с ними не согласитесь.

Водолей: Телец, Скорпион, Лев. Теперь это просто битва воли, и если вы когда-нибудь захотите добиться своего, тогда в ужасе бегите от тех, кто родился под знаком Тельца или Скорпиона.

Водолей: Телец, Скорпион, Лев. Дело не в том, что они сильнее тебя — это не так. Дело в том, что они гораздо более упрямы, чем вы, и это будет действовать вам на нервы.

Рыбы: Близнецы, Стрелец, Дева. Это просто не те знаки, с которым вы хотите взаимодействовать, поскольку их практичность будет полностью противоречить вашей потребности в фантазии и надежде.

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