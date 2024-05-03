В астрології ваш знак Зодіаку представляє ваше внутрішнє "я", він вказує на те, як ви емоційно справляєтеся з ситуаціями, тобто як ви обробляєте їх і як реагуєте.

Залежно від вашого знака Місяця це може бути різницею між токсичністю та конструктивною розмовою.

Кожен місячний знак по-своєму опрацьовує гнів.

Деякі знаки Зодіаку, наприклад Риби, рідко реагують, інші, наприклад Овен, відомі своїм запальним характером.

Так кого ж вам слід побоюватися, щоб не потрапити на їхню погану сторону?

Астрологи назвали п'ять найстрашніших знаків Зодіаку, коли вони злиться.

1. Місяць у Овні . Овен - Бог війни, тому не дивно, що цей місячний знак має тенденцію бути вибухонебезпечним у суперечках.

Місяць в Овні має тенденцію бути імпульсивним і досить легко може роздратуватися, а це означає, що вони також схильні не все обмірковувати, а просто спалахувати гнівом. При цьому вони можуть налякати людину, з якою вони зараз перебувають, або навіть оточуючих.

2. Місяць у Близнюках. Будучи повітряним знаком, може бути більш дивним те, що Місяць у Близнюках входить до списку місячних знаків, які можуть вибухнути гнівом, але причина у їхньому почутті двоїстість.

Близнюки — знак близнюків, що означає, що іноді на одному плечі зображений диявол, але в іншому — ангел. Зазвичай вони намагаються включити у своє життя і те, й інше. Однак, якщо їм здається, що їх не чують, вони бачать червоний колір.

Вони можуть сперечатися або за допомогою різких криків, або стати саркастичними і пасивно-агресивними, і те й інше може спантеличити будь-кого, з ким вони борються. Хоч вони й можуть зрівняти когось своїми словами, вони не стануть фізичними, але важливо пам'ятати, що слова іноді ранять сильніше.

3. Лев Місяць. Лева символізує лев, тому не дивно, що рівень їхнього гніву має тенденцію бути епічним.

Місяць у Леві лютий, коли його провокують, і схильний йти ва-банк у всьому, що вони роблять, що, коли це включає гнів, стає дуже вибухонебезпечним. Вони схильні використовувати свій тон голосу та дії, щоб спробувати залякати тих, з ким вони сперечаються. Це може бути будь-що: від криків і використання рук, щоб висловити свої почуття, до жбурляння речей у щирій люті.

Гнів Місяця у Леві подібний до вибуху емоційної бомби, від якої зазвичай ніхто не може втекти. Але як би вони швидко розлютилися, на відміну від Овна, вони також можуть досить швидко заспокоїтися — але часто після них все ще залишається спустошення.

4. Місяць у Козерозі. Люди, що належать до земного знаку, не схильні думати про Козерога-Луна як про гнівну людину. Однак як тільки хтось переступає свій кордон, з'являється зовсім інший бік.

Гнів місячних козерогів не часто буває гучним, але вони можуть жбурляти речі або грюкати дверима. Що робить їхній гнів таким катастрофічним, так це те, що вони не можуть з ним впоратися. Вони можуть заспокоїтися, але вже ніколи не буде колишнім. Щодо образ, то вони можуть зберігатися роками.

5. Місяць у Тельці. Телець відомий як один із найтерплячіших знаків зодіаку, проте він також здатний бути одним із найпідривніших і найжорстокіших. Це тому, що вони зазвичай дозволяють людям зайти занадто далеко, чи то розсуваючи кордони, не просуваючись вперед або не доводячи щось до кінця, без наслідків.

Перша схильність Місяця в Тельці – виявляти терпіння і просто дозволяти іншим бути собою. Але як тільки вони відчувають, що ними скористалися і зневажали, спалахує лють.

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