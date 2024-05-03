В астрологии ваш знак Зодиака представляет ваше внутреннее «я», он указывает на то, как вы эмоционально справляетесь с ситуациями, то есть как вы обрабатываете их и как реагируете.

В зависимости от вашего знака Луны это может быть разницей между токсичностью и конструктивным разговором.

Каждый лунный знак по-своему обрабатывает гнев.

Некоторые знаки Зодиака, например Рыбы, редко реагируют, а другие, например Овен, известны своим вспыльчивым характером.

Так кого же вам следует опасаться, чтобы не попасть на их плохую сторону?

Астрологи назвали пять самых страшных знаков Зодиака, когда они злятся.

1. Луна в Овне. Овен — Бог войны , поэтому неудивительно, что этот лунный знак имеет тенденцию быть взрывоопасным в спорах.

Луна в Овне имеет тенденцию быть импульсивной и довольно легко может разозлиться, а это означает, что они также склонны не все обдумывать, а просто вспыхивать гневом. При этом они могут напугать человека, с которым они сейчас находятся, или даже окружающих.

2. Луна в Близнецах. Будучи воздушным знаком , может быть более удивительным то, что Луна в Близнецах входит в список лунных знаков, которые могут взрываться гневом, но причина в их чувстве двойственности.

Близнецы — знак близнецов, что означает, что иногда у них на одном плече изображен дьявол, а на другом — ангел. Обычно они стараются включить в свою жизнь и то, и другое. Однако если им кажется, что их не слышат, они видят красный цвет.

Они могут спорить либо с помощью резких криков, либо стать саркастичными и пассивно-агрессивными, и то и другое может сбить с толку любого, с кем они сражаются. Хоть они и могут уравнять кого-то своими словами, они не станут физическими, но важно помнить, что слова иногда ранят сильнее.

3. Лев Луна. Льва символизирует лев , поэтому неудивительно, что уровень их гнева имеет тенденцию быть эпическим.

Луна во Льве свирепа, когда ее провоцируют, и склонна идти ва-банк во всем, что они делают, что, когда это включает в себя гнев, становится весьма взрывоопасным. Они склонны использовать свой тон голоса и действия, чтобы попытаться запугать тех, с кем они спорят. Это может быть что угодно: от криков и использования рук, чтобы выразить свои чувства, до швыряния вещей в искренней ярости.

Гнев Луны во Льве подобен взрыву эмоциональной бомбы, от которой обычно никто не может уйти. Но как бы они ни быстро разозлились, в отличие от Овна, они также могут довольно быстро успокоиться — но часто после них все еще остается опустошение.

4. Луна в Козероге. Люди, принадлежащие к земному знаку , не склонны думать о Козероге-Луне как о гневном человеке. Однако как только кто-то переступает свою границу, появляется совершенно другая сторона.

Гнев Лунных Козерогов не часто бывает громким, но они могут швырять вещи или хлопать дверями. Что делает их гнев таким катастрофическим, так это то, что они не могут с ним справиться. Они могут успокоиться, но все уже никогда не будет прежним. Что касается обид, то они могут сохраняться годами .

5. Луна в Тельце. Телец известен как один из самых терпеливых знаков зодиака , однако он также способен быть одним из самых взрывных и жестоких. Это потому, что они обычно позволяют людям зайти слишком далеко, будь то раздвигая границы, не продвигаясь вперед или не доводя что-то до конца, без каких-либо последствий.

Первая склонность Луны в Тельце — проявлять терпение и просто позволять другим быть собой. Но как только они чувствуют, что ими воспользовались и помыкали, вспыхивает ярость.

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