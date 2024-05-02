Експерти повідомили, що в такі додатки, як правило, вбудований шкідливий програмний код, який і відстежує геолокацію телефонів українців і відкриває доступ до GPS, Wi-Fi, SMS та дзвінків, даних про мережі операторів і так далі.
Програмні «фішки» програмістів з країни-агресора можуть навіть активувати камери та мікрофон вашого телефону, не вимагаючи підтвердження користувача.
Отримавши вашу особисту інформацію, ці дані з телефону можуть потрапити на віддалений сервер в Росії.
Тож українцям розповіли, як захистити свої персональні дані у телефоні.
Для початку слід перевірити диспетчер дозволів у програмі «Параметри» телефону/планшета, та скасувати дозволи для певних програм, фахівці назвали список, який потрапили такі додатки:
Електроник;
Поліглот - Англійські слова;
Strelok Pro;
GPS-Tracker;
Offline Maps;
My Dictionary Pro;
Поліглот32 - Англійська мова;
Money Pro: Індивідуальні гроші AR;
Handwritten Text;
Lensa AI: Avatar;
Photo Editor;
Fun Offline Games - Ні WiFi;
Durak;
Brain Games: Головоломки для дорослих;
Gun Crusher: Руйнівні ігри;
Jelly Run 2048;
Doodle God;
Peace, Death!
Джерело: itechua .
Як перетворити смартфон на пульт від телевізора: проста інструкція
Як збільшити гучність музики на iPhone: секрети, про які не всі знають
Щоб не викинути на смітник: як насправді заряджати телефон від автомобільного прикурювача