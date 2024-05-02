Фахівці розповіли, чи може телефон надсилати дані до Росії без вашого відома та назвали небезпечні додатки, які загрожують безпеці.

Експерти повідомили, що в такі додатки, як правило, вбудований шкідливий програмний код, який і відстежує геолокацію телефонів українців і відкриває доступ до GPS, Wi-Fi, SMS та дзвінків, даних про мережі операторів і так далі.

Програмні «фішки» програмістів з країни-агресора можуть навіть активувати камери та мікрофон вашого телефону, не вимагаючи підтвердження користувача.

Отримавши вашу особисту інформацію, ці дані з телефону можуть потрапити на віддалений сервер в Росії.

Тож українцям розповіли, як захистити свої персональні дані у телефоні.

Для початку слід перевірити диспетчер дозволів у програмі «Параметри» телефону/планшета, та скасувати дозволи для певних програм, фахівці назвали список, який потрапили такі додатки:

Електроник;

Поліглот - Англійські слова;

Strelok Pro;

GPS-Tracker;

Offline Maps;

My Dictionary Pro;

Поліглот32 - Англійська мова;

Money Pro: Індивідуальні гроші AR;

Handwritten Text;

Lensa AI: Avatar;

Photo Editor;

Fun Offline Games - Ні WiFi;

Durak;

Brain Games: Головоломки для дорослих;

Gun Crusher: Руйнівні ігри;

Jelly Run 2048;

Doodle God;

Peace, Death!

Джерело: itechua .

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