Специалисты рассказали, может ли телефон отправлять данные в Россию без вашего ведома и назвали опасные приложения, которые угрожают безопасности украинцев.

Эксперты сообщили, что в такие приложения как правило встроен вредоносный программный код, который и отслеживает геолокацию телефонов украинцев и открывает доступ к GPS, Wi-Fi, SMS и звонкам, данных о сетях операторов и так далее.

Программные «фишки» программистов из страны-агрессора могут даже активировать камеры и микрофон вашего телефоне не требуя подтверждение пользователя.

Получив вашу личную информацию эти данные с телефона могут попасть на удаленный сервер в России.

Поэтому украинцам рассказали, как защитить свои персональные данные в телефоне.

Для начала следует проверить диспетчер разрешений в программе «Параметры» телефона/планшета, и отменить разрешения для определенных приложений, специалисты назвали список, который попали такие программы:

Электроник;

Полиглот — Английские слова;

Strelok Pro;

GPS-Tracker;

Offline Maps;

My Dictionary Pro;

Полиглот32 — Английский язык;

Money Pro: Индивидуальные деньги AR;

Handwritten Text;

Lensa AI: Avatar;

Photo Editor;

Fun Offline Games — Нет WiFi;

Durak;

Brain Games: Головоломки для взрослых;

Gun Crusher: Разрушительные игры;

Jelly Run 2048;

Doodle God;

Peace, Death!.

Источник: itechua.

Читайте также:

Как превратить смартфон в пульт от телевизора: простая инструкция

Как увеличить громкость музыки на iPhone: секреты, о которых не все знают

Чтобы не выбросить на помойку: как на самом деле заряжать телефон от автомобильного прикуривателя