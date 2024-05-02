Эксперты сообщили, что в такие приложения как правило встроен вредоносный программный код, который и отслеживает геолокацию телефонов украинцев и открывает доступ к GPS, Wi-Fi, SMS и звонкам, данных о сетях операторов и так далее.
Программные «фишки» программистов из страны-агрессора могут даже активировать камеры и микрофон вашего телефоне не требуя подтверждение пользователя.
Получив вашу личную информацию эти данные с телефона могут попасть на удаленный сервер в России.
Поэтому украинцам рассказали, как защитить свои персональные данные в телефоне.
Для начала следует проверить диспетчер разрешений в программе «Параметры» телефона/планшета, и отменить разрешения для определенных приложений, специалисты назвали список, который попали такие программы:
Электроник;
Полиглот — Английские слова;
Strelok Pro;
GPS-Tracker;
Offline Maps;
My Dictionary Pro;
Полиглот32 — Английский язык;
Money Pro: Индивидуальные деньги AR;
Handwritten Text;
Lensa AI: Avatar;
Photo Editor;
Fun Offline Games — Нет WiFi;
Durak;
Brain Games: Головоломки для взрослых;
Gun Crusher: Разрушительные игры;
Jelly Run 2048;
Doodle God;
Peace, Death!.
Источник: itechua.
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