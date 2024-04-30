Гороскоп та читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 30 квітня, як би вам не хотілося встигнути зробити так багато справ цього дня – слід виявляти обережність.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку, 30 квітня, сьогодні нам, можливо, доведеться протистояти всім доступним нам варіантам, обираючи найкращий.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 30 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перекинута.

Ти приголомшливий, але щодня не буде «твоїм». Зараз у вас зовсім немає ідей, і оскільки зараз вихідні, у вас є час, щоб виспатися і трохи відпочити.

Можливо, було б непогано змінити ситуацію і зробити щось зовсім відмінне від того, що ви зазвичай робите. Дайте цьому чудовому розуму відпочити і наситите свою душу життям. Коли настане понеділок, ви знову відчуєте себе самим собою.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дурень

Деякі подорожі ніколи не призначалися для подорожей самотужки.

Ви створюєте щось, тому дуже корисно мати друга, з яким ви зможете обмінюватися ідеями чи просто вислуховувати вас, коли ви сповнені сумнівів.

Партнер це те, що вам потрібно!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Щоправда не завжди для всіх. Коли ви вперше зустрічаєте когось і відчуваєте, що щось не так, то частина вас може захотіти дати йому презумпцію невинності і не піддаватися цим негативним почуттям.

Але правда в тому, коли ти помилявся? Той факт, що всі інші думають, що ця людина чудова, не означає, що ви не повинні прислухатися до своєї інтуїції.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Імператор.

Припиніть битися. Це не ваша робота — виправляти когось, коли він неправий.

Можливо, вам здається, що вам потрібно говорити правду, але коли справа доходить до соціальних мереж, прокрутіть далі. Немає нічого поганого в тому, щоби втратити спокій.

Швидше за все, ви не передумаєте, але більшу частину дня почуватиметеся засмученим. Чи заслуговує на цю тему такої уваги? Скоріш за все ні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Мечів

Тут так багато всього, що вам належить вивчити та вивчити. Не обмежуйте себе крихітним шматочком знань.

Вам належить дослідити цілий світ. Подорожувати. Читайте книги, які кидають виклик.

Дивіться фільми, які допоможуть вам зрозуміти світову культуру та розширити свій світогляд.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка пентаклів.

Створення життя, яким ви пишаєтеся, - це серія хороших рішень.

Ви не завжди можете бачити кінцевий результат щодня, але пишатися кожним моментом не менш приємно.

Вам буде приємно дізнатися, що ви попрацювали цілий день і зробили свою роботу добре. Результати зрештою будуть говорити самі за себе.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Життя подає так багато випробувань щодня. У вас є рахунки, які потрібно сплатити. Вам доведеться розпочати роботу і виступити перед начальником.

Отже, наприкінці дня все, що вам потрібно, це розслабитися, подивитися телевізор, а потім залізти в ліжко, щоб зробити це знову.

Але є цей маленький внутрішній голос, який закликає вас звернути на це увагу.

Постарайтеся не загубитися в повсякденній метушні настільки, щоб втратити з уваги свою внутрішню дитину.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

З роками ви подорослішали та набули багато мудрості. Ви взяли на себе різні обов'язки, і це безперечно - життя важке.

Але незважаючи на все це, Всесвіт підтримує вас, і саме тому ви переживете цей скрутний час, з яким ви зіткнулися. Не втрачайте надії. Скоро все зміниться.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Очисти свій розум. Добре провести час на природі і дозволити своєму розуму та тілу очиститися.

Зосередьтеся на одній речі, яка здається вам особливою. Дозвольте чомусь гарному привернути вашу увагу.

Коли ви дозволите собі відпустити контроль, ваш дух зможе відкритися і отримати радість життя, яке вас оточує.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Ви бували тут раніше. Ось чому воно видається вам дивно знайомим.

Ви робите повне коло. Ви краще розумієте себе, а можливо, і ситуацію.

Можливо, це свого роду випробування, яке вам доведеться пройти, і як тільки ви зіткнетеся зі своїми страхами, ви опинитеся з іншого боку, і вам більше ніколи не доведеться мати справу з минулим так само.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Хаос – це рідко те, чого ви очікуєте, тому коли день починає відхилятися від того, на що ви сподівалися, це може бути одночасно бентежним і приголомшливим.

Однак вам не обов'язково здаватися. Це скоро мине. Завтра ви, можливо, навіть посміяєтеся з спогаду про те, що сталося сьогодні зовсім несподівано.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Справедливість

Бувають моменти, коли можна порадіти, що життя несправедливе. Можливо, вам пощастило, і вам не доведеться нести основний тягар відповідальності за допущену вами помилку.

Прощення та чистий лист – це подарунок. Отже, коли ви його отримаєте, не забудьте також віддати його іншим, які теж цього не заслуговують.

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