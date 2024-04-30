Гороскоп и чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 30 апреля, как бы вам ни хотелось успеть сделать так много дел в этот день - следует проявлять осторожность.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака, 30 апреля, сегодня нам, возможно, придется противостоять всем доступным нам вариантам, выбирая лучший.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 30 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Ты потрясающий, но каждый день не будет «твоим». Сейчас у вас совсем нет идей, и, поскольку сейчас выходные, у вас есть время, чтобы выспаться и немного отдохнуть.

Возможно, было бы неплохо изменить ситуацию и сделать что-то совершенно отличное от того, что вы обычно делаете. Дайте этому прекрасному уму отдохнуть и напитайте свою душу жизнью. Когда наступит понедельник, вы снова почувствуете себя самим собой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Дурак

Некоторые путешествия никогда не предназначались для путешествий в одиночку.

Вы создаете что-то, поэтому очень полезно иметь друга, с которым вы сможете обмениваться идеями или просто выслушивать вас, когда вы полны сомнений.

Партнер – это то, что вам нужно!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Правда не всегда для всех. Когда вы впервые встречаете кого-то и чувствуете, что что-то не так, часть вас может захотеть дать ему презумпцию невиновности и не поддаваться этим негативным чувствам.

Но правда в том... когда ты ошибался? Тот факт, что все остальные думают, что этот человек замечательный, не означает, что вы не должны прислушиваться к своей интуиции.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Император.

Прекратите драться. Это не ваша работа — исправлять кого-то, когда он неправ.

Возможно, вам кажется, что вам нужно говорить правду, но когда дело доходит до социальных сетей, прокрутите дальше. Нет ничего плохого в том, чтобы потерять покой.

Скорее всего, вы не передумаете, но большую часть дня будете чувствовать себя расстроенным. Заслуживает ли эта тема такого внимания? Скорее всего, нет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Мечей

Здесь так много всего, что вам предстоит изучить и изучить. Не ограничивайте себя крошечным кусочком знаний.

Вам предстоит исследовать целый мир. Путешествовать. Читайте книги, которые бросают вам вызов.

Смотрите фильмы, которые помогут вам понять мировую культуру и расширить свой кругозор.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Создание жизни, которой вы гордитесь, — это серия хороших решений.

Вы не всегда можете видеть конечный результат каждый день, но гордиться каждым моментом не менее приятно.

Вам будет приятно узнать, что вы поработали целый день и сделали свою работу хорошо. Результаты в конечном итоге будут говорить сами за себя.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Жизнь преподносит так много испытаний каждый день. У вас есть счета, которые нужно оплатить. Вам предстоит приступить к работе и выступить перед начальником.

Итак, в конце дня все, что вам нужно, — это расслабиться, посмотреть телевизор, а затем залезть в постель, чтобы сделать это снова.

Но есть этот маленький внутренний голос, который призывает вас обратить на это внимание.

Постарайтесь не потеряться в повседневной суете настолько, чтобы потерять из виду своего внутреннего ребенка.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

С годами вы повзрослели и приобрели много мудрости. Вы взяли на себя самые разные обязанности, и это бесспорно – жизнь трудна.

Но несмотря на все это, Вселенная поддерживает вас, и именно поэтому вы переживете это трудное время, с которым вы столкнулись. Не теряйте надежды. Скоро все изменится.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Очисти свой разум. Хорошо провести время на природе и позволить своему разуму и телу очиститься.

Сосредоточьтесь на одной вещи, которая кажется вам особенной. Позвольте чему-то красивому привлечь ваше внимание.

Когда вы позволите себе отпустить контроль, ваш дух сможет открыться и получить радость жизни, которая вас окружает.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы бывали в этом месте раньше. Вот почему оно кажется вам странно знакомым.

Вы совершаете полный круг. Вы лучше понимаете себя, а возможно и ситуацию.

Возможно, это своего рода испытание, которое вам предстоит пройти, и как только вы столкнетесь со своими страхами, вы окажетесь на другой стороне, и вам больше никогда не придется иметь дело с прошлым таким же образом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Хаос – это редко то, чего вы ожидаете, поэтому, когда день начинает отклоняться от того, на что вы надеялись, это может быть одновременно обескураживающим и ошеломляющим.

Однако вам не обязательно сдаваться. Это скоро пройдет. Завтра вы, возможно, даже посмеяетесь над воспоминанием о том, что произошло сегодня совершенно неожиданно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Справедливость

Бывают моменты, когда можно порадоваться, что жизнь несправедлива. Возможно, вам повезло, и вам не придется нести основную тяжесть ответственности за допущенную вами ошибку.

Прощение и чистый лист – это подарок. Итак, когда вы его получите, не забудьте также отдать его другим, которые тоже этого не заслуживают.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака принесут позитив в вашу жизнь: астрологи составили топ-5.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.