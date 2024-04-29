Каждый день подобен пустой странице вашего дневника, которую вы должны заполнить свежими впечатлениями, которые запомните на всю оставшуюся жизнь, и астрология может помочь Вам в этом.
Однако в жизни всегда легче рисковать, если у вас есть представление о том, что будет дальше.
Прогнозы Таро на неделю для Овна (21 марта – 19 апреля). Ребята, Овны, на этой неделе вы начнете новое предприятие с деловым партнером, которое приведет вас к финансовой выгоде.
Прогнозы Таро на неделю для Тельца (20 апреля – 20 мая). Друзья, Тельцы, готовьтесь услышать хорошие новости на работе.
Прогнозы Таро на неделю для Близнецов (21 мая – 20 июня). На этой неделе Близнецов ждет увлекательная и продуктивная работа. Они будут работать с огромным энтузиазмом.
Прогнозы Таро на неделю о Раке (21 июня – 22 июля). Раки продолжат работать на старой работе, несмотря на стрессовые условия.
Прогнозы Таро на неделю для Льва (23 июля – 22 августа). Ребята, вас ждет активная неделя в профессиональном плане: запланировано множество встреч и много новых людей, которых нужно встретить.
Прогнозы Таро на неделю для Девы (23 августа – 22 сентября). Люди-Девы скоро начнут деловое предприятие, что приведет к большому стрессу.
Предсказания Таро на неделю для Весов (23 сентября – 22 октября). Эта неделя не принесет Весам никакого отдыха, а также дополнительную нагрузку на работе, которая может повлиять на их здоровье.
Прогнозы Таро на неделю для Скорпиона (23 октября – 21 ноября). Друзья-Скорпионы, эта неделя принесет приток денег и новое деловое предприятие.
Прогнозы Таро на неделю для Стрельца (22 ноября – 21 декабря). Стрельцы будут планировать свою профессиональную жизнь таким образом, чтобы это привело к увеличению количества работы и денег.
Предсказания Таро на неделю для Козерога (22 декабря – 19 января). Козероги, вы получите огромное внимание и похвалу на своем рабочем месте.
Еженедельные предсказания Таро для Водолея (20 января – 18 февраля). Друзья-Водолеи, впереди вас ждет беспокойная неделя из-за огромных поездок по работе.
Прогнозы Таро на неделю для Рыб (19 февраля – 20 марта). Рыбам, эта неделя принесет возможность путешествовать за границу и признание на работе.
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