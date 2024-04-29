Если вам интересно, что принесет вам эта новая неделя, вот несколько предсказаний гороскопа карт Таро.

Каждый день подобен пустой странице вашего дневника, которую вы должны заполнить свежими впечатлениями, которые запомните на всю оставшуюся жизнь, и астрология может помочь Вам в этом.

Однако в жизни всегда легче рисковать, если у вас есть представление о том, что будет дальше.

Прогнозы Таро на неделю для Овна (21 марта – 19 апреля). Ребята, Овны, на этой неделе вы начнете новое предприятие с деловым партнером, которое приведет вас к финансовой выгоде.

Прогнозы Таро на неделю для Тельца (20 апреля – 20 мая). Друзья, Тельцы, готовьтесь услышать хорошие новости на работе.

Прогнозы Таро на неделю для Близнецов (21 мая – 20 июня). На этой неделе Близнецов ждет увлекательная и продуктивная работа. Они будут работать с огромным энтузиазмом.

Прогнозы Таро на неделю о Раке (21 июня – 22 июля). Раки продолжат работать на старой работе, несмотря на стрессовые условия.

Прогнозы Таро на неделю для Льва (23 июля – 22 августа). Ребята, вас ждет активная неделя в профессиональном плане: запланировано множество встреч и много новых людей, которых нужно встретить.

Прогнозы Таро на неделю для Девы (23 августа – 22 сентября). Люди-Девы скоро начнут деловое предприятие, что приведет к большому стрессу.

Предсказания Таро на неделю для Весов (23 сентября – 22 октября). Эта неделя не принесет Весам никакого отдыха, а также дополнительную нагрузку на работе, которая может повлиять на их здоровье.

Прогнозы Таро на неделю для Скорпиона (23 октября – 21 ноября). Друзья-Скорпионы, эта неделя принесет приток денег и новое деловое предприятие.

Прогнозы Таро на неделю для Стрельца (22 ноября – 21 декабря). Стрельцы будут планировать свою профессиональную жизнь таким образом, чтобы это привело к увеличению количества работы и денег.

Предсказания Таро на неделю для Козерога (22 декабря – 19 января). Козероги, вы получите огромное внимание и похвалу на своем рабочем месте.

Еженедельные предсказания Таро для Водолея (20 января – 18 февраля). Друзья-Водолеи, впереди вас ждет беспокойная неделя из-за огромных поездок по работе.

Прогнозы Таро на неделю для Рыб (19 февраля – 20 марта). Рыбам, эта неделя принесет возможность путешествовать за границу и признание на работе.

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