На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля — так вирішив суд у вироку, що був винесений Красилівським районним судом у п'ятницю, 19 квітня. У суді він заявив, що не зміг з'явитися до ТЦК через похмілля.

За словами фігуранта, перед явкою до військкомату він напився, тому наступного дня почував себе настільки погано, що не зміг прийти за викликом та не повідомив про це представника ТЦК. У злочині призовник покаявся та заявив, що готовий служити й захищати Україну.

Під час судового засідання представник ТЦК розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам, а обвинувачений отримав таку повістку і розписався особисто. Йому також пояснили, яке покарання може чекати, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки.

Суд визнав обставини, що зменшують рівень покарання, зокрема те, що порушник не заперечив свою провину й щиро покаявся. Спочатку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але потім змінили це покарання на рік іспитового терміну.

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