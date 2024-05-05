В Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК из-за похмелья — так решил суд в приговоре , что был вынесен Красиловским районным судом в пятницу, 19 апреля. В суде он заявил, что не смог явиться в ТЦК из-за похмелья.

По словам фигуранта, перед явкой в ​​военкомат он напился, поэтому на следующий день чувствовал себя настолько плохо, что не смог прийти по вызову и не сообщил об этом представителю ТЦК. В преступлении призывник раскаялся и заявил, что готов служить и защищать Украину.

Во время судебного заседания представитель ТЦК рассказал, что летом 2023 раздавал боевые повестки гражданам, а обвиняемый получил такую ​​повестку и расписался лично. Ему также объяснили, какое наказание может ожидать, если он не явится в ТЦК для получения боевой повестки.

Суд признал обстоятельства, уменьшающие уровень наказания, в частности, что нарушитель не отрицал свою вину и искренне покаялся. Сначала мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но затем изменили это наказание на год испытательного срока.

Ранее Politeka также писала о мужчинах, которые платили тысячи долларов за брак с женщиной-инвалидом, чтобы уклониться от мобилизации. Схема была раскрыта в столице. Двое фигуранток уже задержали, третья - может быть объявлена ​​о подозрении. Других причастных устанавливают.

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