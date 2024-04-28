Від 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, тих, кого раніше визнали обмежено придатними, почнуть повторно викликати до ТЦК.

Починаючи з 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, осіб, яких раніше визнали обмежено придатними, знову викликатимуть до ТЦК та СП на медичний огляд.

Україна відміняє статус "обмежено придатний" і встановлює чіткі правила — "придатний/непридатний". Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України, Оксана Сухорукова.

З цієї причини військовозобов'язані будуть розподілені на кілька категорій.

"Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів", — пояснила вона.

Оксана Сухорукова уточнила, що особи, визнані придатними, будуть класифіковані за категоріями, які визначаються рівнем їхньої функціональності:

Придатні без обмежень;

Придатні для служби у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ), Тимчасових Центрах Комплектування і Службі Призову, частинах забезпечення, а також у військових установах і організаціях, але непридатні для служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, силах спеціальних операцій, підрозділах спеціального призначення, плаваючому складі та ін.;

Придатні за спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

Придатні для виконання спеціалізованих завдань.

Закон, що скасовує статус "обмежено придатний", набуде чинності 4 травня. З 18 травня, коли вступить в силу закон про мобілізацію, осіб, раніше визнані обмежено придатними, будуть повторно викликати до Тимчасових Центрів Комплектування та Служби Призову для проходження медичної комісії.

Джерело: ZN.UA.

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