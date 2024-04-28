Начиная с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, лиц, ранее признанных ограниченно пригодными, снова будут вызывать в ТЦК и СП на медицинское освидетельствование.

Украина отменяет статус "ограниченно пригодный" и устанавливает четкие правила - "пригодный/непригодный". Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины, Оксана Сухорукова.

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По этой причине военнообязанные будут разделены на несколько категорий.

"Я бы разделила этот вопрос на две части. Прохождение ВЛК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВЛК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВЛК. Да, ВЛК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к учреждениям". на заключение договоров", - объяснила она.

Оксана Сухорукова уточнила, что лица, признанные пригодными, будут классифицированы по категориям, определяемым уровнем их функциональности:

  • Подходящие без ограничений;
  • Пригодны для службы в высших военных учебных заведениях (ВУЗах), Временных Центрах Комплектования и Службе Призова, частях обеспечения, а также в военных учреждениях и организациях, но непригодны для службы в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах специальных операций, подразделениях специального назначения , плавающем составе и др.;
  • Подходящие по специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • Подходят для выполнения специализированных задач.

мобилизация

Закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный", вступит в силу 4 мая. С 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, лиц, ранее признанных ограниченно пригодными, будут повторно вызывать во Временные Центры Комплектования и Службу Призова для прохождения медицинской комиссии.

Источник: ZN.UA.

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