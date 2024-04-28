С 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, тех, кого ранее сочли ограниченно годными, начнут повторно вызывать в ТЦК.

Начиная с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, лиц, ранее признанных ограниченно пригодными, снова будут вызывать в ТЦК и СП на медицинское освидетельствование.

Украина отменяет статус "ограниченно пригодный" и устанавливает четкие правила - "пригодный/непригодный". Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины, Оксана Сухорукова.

По этой причине военнообязанные будут разделены на несколько категорий.

"Я бы разделила этот вопрос на две части. Прохождение ВЛК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВЛК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВЛК. Да, ВЛК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к учреждениям". на заключение договоров", - объяснила она.

Оксана Сухорукова уточнила, что лица, признанные пригодными, будут классифицированы по категориям, определяемым уровнем их функциональности:

Подходящие без ограничений;

Пригодны для службы в высших военных учебных заведениях (ВУЗах), Временных Центрах Комплектования и Службе Призова, частях обеспечения, а также в военных учреждениях и организациях, но непригодны для службы в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах специальных операций, подразделениях специального назначения , плавающем составе и др.;

Подходящие по специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

Подходят для выполнения специализированных задач.

Закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный", вступит в силу 4 мая. С 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, лиц, ранее признанных ограниченно пригодными, будут повторно вызывать во Временные Центры Комплектования и Службу Призова для прохождения медицинской комиссии.

Источник: ZN.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.