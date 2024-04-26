Військовозобов'язані мають на це 60 діб з набрання чинності законом про посилення мобілізації, а саме з 18 травня.

Громадян України, які мають військову обов'язковість, зобов'язані з'явитися до Територіальних Центрів Комплектування (ТЦК) та оновити свої облікові дані. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Відомо, які документи треба взяти з собою під час візиту в ТЦК.

Вони мають на це 60 діб з моменту набуття чинності закону про посилення мобілізації, а саме з 18 травня. Для візиту в ТЦК і СП потрібно мати наступні документи:

оригінал і копію паспорта громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (за наявності);

інформація про освіту;

документи про склад сім'ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, що підтверджують право на відстрочку (за наявності).

У разі відмови військовозобов'язаного з'явитися протягом десятиденного терміну у ТЦК і СП, його може шукати поліція, а пізніше він може бути притягнутий до відповідальності перед судом. Громадяни, які відмовляються від військової служби, можуть бути виключені з військового обліку, за винятком випадків непридатності до служби, смерті або інших причин.

Оновити свої дані військовозобов'язані можуть як особисто у ТЦК, так і через електронний кабінет призовника, реєстрація в якому є добровільною.

Джерело: OBOZ.UA.

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