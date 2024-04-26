Военнообязанные имеют на это 60 суток с момента вступления в силу закона об усилении мобилизации, а именно с 18 мая.

Граждане Украины, имеющие военную обязательность, обязаны явиться в Территориальные Центры Комплектования (ТЦК) и обновить свои учетные данные. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Известно, какие документы следует взять с собой во время визита в ТЦК.

Они имеют на это 60 суток с момента вступления закона в силу об усилении мобилизации, а именно с 18 мая. Для визита в ТЦК и СП необходимо иметь следующие документы:

оригинал и копию паспорта гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя (при наличии);

информация об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

документы, подтверждающие право на отсрочку (при наличии).

В случае отказа военнообязанного явиться в течение десятидневного срока в ТЦК и СП его может искать полиция, а позже он может быть привлечен к ответственности перед судом. Граждане, отказывающиеся от военной службы, могут быть исключены из военного учета, за исключением случаев непригодности к службе, смерти или другим причинам.

Обновить свои данные военнообязанные могут как лично в ТЦК, так и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна.

Источник: OBOZ.UA.

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