Швидкий розряд батареї може бути викликаний дрібними збоями програмного забезпечення Android або встановлених програм, тому першим кроком варто перезавантажити пристрій, також важливо переконатися, що швидка розрядка не пов'язана зі зносом акумулятора.

У власників нових гаджетів іноді виникає проблема швидкої розрядки телефону навіть при неактивному використанні, що змушує їх заряджати пристрій 3-5 разів на добу. Розглянемо можливі причини такої проблеми та способи її усунення.

Причини швидкого розряджання телефону:

Батареї смартфонів розраховані на 400-500 набоїв з 0 до 100%. З кожним оновленням моделей кількість циклів знижується, що призводить до поступового зношування літієвого акумулятора. Якщо гаджет часто вимикається та заряджається, настав час міняти акумулятор.

Дисплей споживає більшу частину енергії батареї. Високий рівень яскравості збільшує швидкість розрядки у 2-3 рази.

Зменште настройки, щоб зберегти заряд батареї.

Синхронізація, Bluetooth, мобільний інтернет, трансляція екрану, точка доступу, Wi-Fi, ліхтарик, GPS також споживають багато енергії.

Чим гірший зв'язок, тим більше смартфон витрачає енергії на її пошук.

Вони містяться у файлах і програмах з неперевірених ресурсів, вони негативно впливають на оптимізацію гаджета і знижують заряд акумулятора.

Ігри зі складною графікою, програми для обробки фото та відео, соціальні мережі, додатки для зв'язку споживають багато енергії акумулятора.

Нові версії ОС позитивно впливають на споживання заряду, покращують оптимізацію та збільшують час роботи пристрою.

Встановлення неякісних програм, завантаження утиліт з вірусами, неправильне видалення програм або оновлення ОС, застарілі дані можуть спричинити проблеми.

Запрограмуйте пристрій заряджатися лише до 100%, без перерв та раптових вимкнень.

Що робити, якщо телефон швидко розряджається:

Знизьте яскравість екрана, увімкніть адаптивну яскравість, змініть роздільну здатність на "розумний" або низький, якщо у вас AMOLED-дисплей, увімкніть темну тему.

Вимкніть Bluetooth, мобільний інтернет, точку доступу, ліхтарик, GPS, якщо вони не використовуються.

Увімкніть режим енергозбереження та адаптивний режим батареї, вони збільшать термін роботи пристрою.

Вимкніть енерговитратні програми, видаліть їх, якщо вони не потрібні.

Закривайте програми у прихованому вікні "Недавні", це допоможе заощаджувати заряд.

Перевірте смартфон на віруси та оновіть ОС, встановіть антивірус, оновіть ОС до нової версії.

Завантажте програму для перевірки ємності акумулятора та відкалібруйте його.

Якщо всі перераховані вище методи не допомогли, можливо, доведеться замінити батарею.

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