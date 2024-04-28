Мобільні пристрої стали невід'ємною частиною повсякденного життя, забезпечуючи постійний зв'язок у будь-який час доби, однак іноді, коли потрібно здійснити важливий дзвінок, користувач може виявити, що телефон не може підключитися до мережі.

Це може стати проблемою в ситуаціях, коли потрібно терміново зв'язатися з кимось, і відсутність сигналу мережі може призвести до серйозних наслідків. Такі проблеми можуть виникнути як у власників пристроїв з однією SIM-картою, так і у тих, у кого їх дві. Для вирішення подібних проблем необхідно зрозуміти їхні причини.

Екстрені дзвінки дозволяють дзвонити на певні номери навіть без доступу до мережі. Ця функція доступна на всіх мобільних телефонах і дозволяє набирати номери служб порятунку, таких як 101 – пожежна охорона, 102 – поліція, 103 – швидка допомога, 112 – служба порятунку, навіть якщо у вас заблоковано, пошкоджено, вимкнено або немає SIM-картки.

Що стосується звичайних дзвінків, для їх здійснення з мобільного телефону необхідно, щоб апарат був увімкнений та справно працював, мав активну SIM-карту, не був заблокований у мережі та перебував у радіусі дії ретранслятора.

Якщо проблема не в зоні покриття, є кілька методів, які можна спробувати. Переконайтеся, що Ваша SIM-картка активна та правильно встановлена. Ваша SIM-картка, будь то фізична або eSIM, часто є причиною проблеми «Тільки екстрені дзвінки». Переконайтеся, що Вашу SIM-картку увімкнено в установках телефону.

Також перевірте, чи не ввімкнено режим польоту на вашому пристрої, оскільки він відключає всі бездротові з'єднання, включаючи стільниковий зв'язок. Спробуйте вибрати оператора зв'язку вручну, якщо автоматичний вибір не спрацював.

Якщо проблему не вирішено, спробуйте скинути налаштування мережі на вашому пристрої. Це дозволить скинути лише налаштування мережі, не торкаючись інших даних на телефоні. І, як завжди, перезавантажте ваш телефон, оскільки це може вирішити багато проблем.

Таким чином, якщо ваш телефон пише «Тільки екстрені виклики», є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб спробувати вирішити цю проблему та повернути нормальне функціонування вашого пристрою.

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