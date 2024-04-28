Мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни, обеспечивая постоянную связь в любое время суток, однако иногда, когда нужно совершить важный звонок, пользователь может обнаружить, что его телефон не может подключиться к сети.

Это может стать проблемой в ситуациях, когда нужно срочно связаться с кем-то, и отсутствие сигнала сотовой сети может привести к серьезным последствиям. Такие проблемы могут возникнуть как у владельцев устройств с одной SIM-картой, так и у тех, у кого их две. Для решения подобных проблем необходимо понять их причины.

Экстренные вызовы позволяют звонить на определенные номера даже без доступа к сети. Эта функция доступна на всех мобильных телефонах и позволяет набирать номера служб спасения, таких как 101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 112 – служба спасения, даже если у вас заблокирована, повреждена, отключена или отсутствует SIM-карта.

Что касается обычных звонков, для их совершения с мобильного телефона необходимо, чтобы аппарат был включен и исправно работал, имел активную SIM-карту, не был заблокирован в сети и находился в радиусе действия ретранслятора.

Если проблема не в зоне покрытия, есть несколько методов, которые вы можете попробовать. Убедитесь, что ваша SIM-карта активна и правильно установлена. Ваша SIM-карта, будь то физическая или eSIM, часто является причиной проблемы «Только экстренные вызовы». Убедитесь, что ваша SIM-карта включена в настройках телефона.

Также проверьте, не включен ли режим полета на вашем устройстве, так как он отключает все беспроводные соединения, включая сотовую связь. Попробуйте выбрать оператора сотовой связи вручную, если автоматический выбор не сработал.

Если проблема не решена, попробуйте сбросить настройки сети на вашем устройстве. Это позволит сбросить только настройки сети, не затрагивая другие данные на телефоне. И, как всегда, перезагрузите ваш телефон, так как это может решить множество проблем.

Таким образом, если ваш телефон пишет «Только экстренные вызовы», есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться решить эту проблему и вернуть нормальное функционирование вашего устройства.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.