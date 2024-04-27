Цей закон про мобілізацію застосовуватиметься до всіх українських чоловіків, крім тих, що входять до певних категорій.

Новий закон про мобілізацію вступить в силу 16 травня, що внесе значні зміни до процедури вручення повісток, надання відстрочок, а також до перевірки обґрунтованості статусу інвалідності ІІ та ІІІ груп. Зокрема, чоловіки, які отримали ці категорії під час повномасштабного вторгнення, будуть ретельно перевірені.

Про це розповів адвокат Володимир Крекотня в Instagram.

"Усім власникам липових довідок МСЕК буде дуже не солодко, коли закон 10449 набуде чинності. Адже на виконання президента Кабмін разом із правоохоронними органами проведуть тотальну перевірку обґрунтованості рішень МСЕК щодо призначення вперше ІІ та ІІІ групи інвалідності усім чоловікам у віці від 25 до 50 років, які отримали відповідну групу у період з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2024⁣ року", - каже адвокат.

Цей закон про мобілізацію застосовуватиметься до всіх чоловіків, крім тих, що входять у визначені категорії. Зокрема, не підлягатимуть перевірці особи, які:

отримали інвалідність у зв'язку з переглядом існуючої групи;

зазнали захворювань або травм під час захисту Вітчизни;

втратили кінцівки або мають відсутність парних органів;

страждають на онкологічні захворювання;

мають інтелектуальні порушення, психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

отримали статус інвалідності з дитинства.

Наразі ще не видано жодних нормативних актів, які б регулювали процес проведення такої перевірки в рамках мобілізації. Закон про мобілізацію чи відповідні рішення РНБО не накладають на чоловіків обов'язку діяти з власної ініціативи.

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