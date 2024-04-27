Этот закон о мобилизации будет применяться ко всем украинским мужчинам, кроме входящих в определенные категории.

Новый закон о мобилизации вступит в силу 16 мая, что внесет значительные изменения в процедуру вручения повесток, предоставление отсрочок, а также в проверку обоснованности статуса инвалидности ІІ и ІІІ групп. В частности, мужчины, получившие эти категории при полномасштабном вторжении, будут тщательно проверены.

Об этом рассказал адвокат Владимир Крекотня в Instagram.

"Всем владельцам липовых справок МСЭК придется очень не сладко, когда закон 10449 вступит в силу. Ведь во исполнение президента Кабмин вместе с правоохранительными органами проведут тотальную проверку обоснованности решений МСЭК о назначении впервые ІІ и ІІІ группы инвалидности всем мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет, которые получили соответствующую группу в период с 24 февраля 2022 по 16 мая 2024 года", - говорит адвокат.

Этот закон о мобилизации будет применяться ко всем мужчинам, кроме входящих в определенные категории. В частности, не будут подлежать проверке лица, которые:

получили инвалидность в связи с пересмотром существующей группы;

получили заболевания или травмы при защите Отечества;

потеряли конечности или имеют отсутствие четных органов;

страдают онкологическими заболеваниями;

интеллектуальные нарушения, психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;

получили статус инвалидности с детства.

Пока еще не изданы никакие нормативные акты, которые бы регулировали процесс проведения такой проверки в рамках мобилизации . Закон о мобилизации или соответствующих решениях СНБО не налагают на мужчин обязанности действовать по собственной инициативе.

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