На Закарпатті чоловік відмовився йти воювати, пояснивши це тим, що на його утриманні перебуває матір.

Чоловік на Закарпатті відмовився від мобілізації, пояснивши таку поведінку "утриманням матері". Після цього він отримав вирок суду у вигляді трьох років тюремного ув'язнення, інформує obozrevatel.

У вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області зазначено, що чоловік, якого визнали придатним до військової служби у грудні 2023 року, відмовився від проходження служби через те, що утримує матір. Однак, згодом він визнав свою провину у суді.

Чоловікові намагалися вручити повістку для відправлення до військової частини, але він категорично відмовився та подав письмову заяву про це. У суді він зізнався у своїй провині, пояснивши, що відмовився через особисті обставини, зокрема через те, що утримує матір, та виразив розкаяння.

Суд засудив чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому трим роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше Politeka також писала про батька семи дітей, якого покарали за ухилення від мобілізації. Ситуація склалася так, що чоловік не оформив батьківство над своїми дітьми, щоб отримувати соціальну фінансову допомогу, однак це зіграло йому не на руку, адже йому вручили повістку.

У суді житель Полтавщини розповів про такий стан подій, однак суд встановив, що в нього немає достатніх доказів, що він є батьком сімох дітей, тому він не має права на відстрочку від мобілізації.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову