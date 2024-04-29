В Закарпатье мужчина отказался идти воевать, объяснив это тем, что на его содержании находится мать.

Мужчина в Закарпатье отказался от мобилизации, объяснив такое поведение "содержанием матери". После этого он получил приговор суда в виде трех лет тюремного заключения, сообщает obozrevatel.

В приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области указано, что мужчина, которого признали годным к военной службе в декабре 2023 года, отказался от прохождения службы из-за содержания матери. Однако впоследствии он признал свою вину в суде.

Мужчине пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, но он отказался и подал письменное заявление об этом. В суде он признался в своей вине, объяснив, что отказался из-за личных обстоятельств, в том числе из-за содержания матери, и выразил раскаяние.

Суд осудил мужчину по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляционном суде.

Ранее Politeka также писала об отце семерых детей, которого наказали за уклонение от мобилизации. Ситуация сложилась так, что мужчина не оформил отцовство над своими детьми, чтобы получать социальную финансовую помощь, однако это сыграло не на руку, ведь ему вручили повестку.

В суде житель Полтавщины рассказал о таком состоянии событий, однако суд установил, что у него нет достаточных доказательств, что он отец семерых детей, поэтому он не имеет права на отсрочку от мобилизации.

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