У травні деяким з пенсіонерів нарахують додаткові виплати до пенсій без потреби звератися до ПФУ.

У травні цього року пенсіонери можуть очікувати на додаткові виплати без необхідності звертатися до Пенсійного фонду, оскільки перерахунок відбудеться автоматично для певної категорії осіб.

Пенсії будуть підвищені з 1 травня лише для тих пенсіонерів, чия сума виплат не перевищує 10 340,35 гривні. Це стосується осіб віком від 70 років і старше.

Особливо цікаво, що надбавки до пенсій будуть надаватися після досягнення відповідного віку, що дозволить пенсіонерам одразу скористатися цією пільгою.

Розмір надбавок залежатиме від віку пенсіонера:

Від 70 до 74 років – 300 гривень.

Від 75 до 79 років – 456 гривень.

80 років і старше – 570 гривень.

Також варто відзначити, що з 1 квітня пенсіонерам, які працювали та мали стаж в останні два роки, було автоматично перераховано пенсії, проте вони отримають ці виплати лише у червні.

Додаткові виплати за додатковий стаж розраховуються для тих, хто має стаж роботи понад законодавчо встановлений мінімум. Наприклад, якщо пенсіонер має 5 років додаткового стажу, його доплата складатиме 118,05 гривні.

Право на отримання додаткових виплат мають чоловіки зі стажем понад 35 років та жінки зі стажем понад 30 років. Розмір доплати обчислюється відносно прожиткового мінімуму: якщо пенсія перевищує цей мінімум, то розмір додатку відповідно зростає. Але якщо виплата пенсії нижча за мінімальний розмір, додаткова виплата буде відповідно зменшена.

Також важливо врахувати, що додаткові виплати пенсіонерам за понаднормовий стаж будуть здійснюватися лише після їхнього звільнення.

Джерело: 24tv

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