Однією з основних причин, через які ваш телефон може не включатися, є розрядка акумулятора. Однак вам важливо перевірити всі можливі помилки, через які смартфон втратив працездатність.

Samsung має кілька передових функцій, які допомагають бренду відповідати своєму званню лідера галузі. Але навіть із такими досягненнями іноді виникають проблеми. Наприклад, ваш Samsung Galaxy може відмовитися вмикатися, що може бути досить розчаровуючим.

Причини цієї проблеми можуть бути як програмні, так і апаратні, і можуть бути унікальними для Samsung. Однак існує кілька простих способів діагностики та вирішення проблеми.

Однією з основних причин, через які ваш телефон може не вмикатися, є розряджання акумулятора. Це може здатися очевидним, але перевірте, коли ви востаннє заряджали телефон. У більшості телефонів має бути достатньо заряду, щоб хоча б на мить увімкнутися. Якщо з моменту останньої зарядки пройшло занадто багато часу, ваш телефон міг перейти у стан глибокої розрядки.

В результаті ваш телефон навіть не зможе показати логотип Samsung при спробі ввімкнення. У цьому випадку підключіть телефон до джерела живлення та дайте йому зарядитися хоча б на 10-15 хвилин.

При підключенні до зарядного пристрою не використовуйте кабель USB до комп'ютера або ноутбука. Також уникайте використання зарядного бездротового пристрою. Натомість використовуйте оригінальний USB-кабель та адаптер Samsung для підключення до розетки. Перевірте, чи зарядний пристрій працює. Якщо проблема не вирішується після заряджання, перейдіть до наступного кроку.

Якщо телефон не вмикається після заряджання, це може призвести до несправного кабелю або порту заряджання. Перевірте кабель на наявність пошкоджень, таких як уламані дроти або пошкоджена ізоляція. Також перевірте роз'єм на наявність пилу чи бруду.

Спробуйте використовувати інший кабель USB для заряджання. Якщо інший кабель також не працює, проблема, ймовірно, у порті заряджання телефону.

Якщо операційна система вашого телефону вийшла з ладу через програмні збої або помилки, це може призвести до його вимкнення та неможливості включення. Ви можете спробувати виправити це, примусово перезавантаживши телефон Samsung.

Щоб зробити це, утримуйте кнопку живлення або кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності протягом двадцяти-тридцяти секунд або поки не побачите логотип Samsung. Після цього дочекайтеся завантаження телефону та перевірте, чи працює він. Цей спосіб допомагає вирішити багато проблем.

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