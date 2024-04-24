В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» звернулися до населення України із важливим повідомленням стосовно ціни на газ – скільки доведеться платити.

Газопостачальная компанія «Нафтогаз України» оголосила, якою буде ціна на газ, пише Politeka.net.

Згідно з заяви, підвищення ціни на газ для населення на найближчий рік не буде. Нафтогаз продовжить дію тарифного плану «Фіксований» до 30 квітня 2025 року, керуючись діючим мораторієм на підняття цін.

Отже, ціна на газ залишається незмінною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

«Це дозволить вам планувати свої витрати та не хвилюватись про несподіване зростання цін», - наголосили у «Нафтогаз», звертаючись до всіх споживачів.

Раніше у «Нафтогаз» повідомили щодо сплати рахунків за спожитий газ. Так, більшість споживачів обирають онлайн-сервіси.

Ще 30% клієнтів «Нафтогаз» сплачують рахунки офлайн через термінали самообслуговування. А також у регіональних Центрах підключень та надання послуг клієнтам і у відділеннях Укрпошта, Ощадбанк, Нова пошта, ПУМБ.

Звертаючись до споживачів, у «Нафтогаз» нагадали, що сплачувати за спожитий газ необхідно до 25 числа кожного місяця.

Крім того, у «Нафтогаз» наголосили на необхідності передавати показання лічильника навіть у тому випадку, якщо споживач тимчасово виїхав з квартири і не використовує газ.

«Це допоможе уникнути некоректних нарахувань. Адже оператор ГРМ (ваш обл- чи міськгаз) може розраховувати витрати на газ «за плановим щомісячним обсягом споживання», якщо не отримує актуальні дані», - пояснили у «Нафтогаз».

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