В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» обратились к населению Украины с важным сообщением относительно цены на газ – сколько придется платить.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» объявила, какой будет цена на газ, пишет Politeka.net.

Согласно заявлению, повышения цены на газ для населения на ближайший год не будет. Нафтогаз продолжит действие тарифного плана «Фиксированный» до 30 апреля 2025 года, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен.

Следовательно, цена на газ остается неизменной - 7,96 грн за куб. м (с НДС).

«Это позволит вам планировать свои расходы и не волноваться о неожиданном росте цен», - подчеркнули в «Нафтогаз», обращаясь ко всем потребителям.

Ранее в «Нафтогаз» сообщили относительно уплаты счетов за потребленный газ. Так, большинство потребителей выбирают онлайн-сервисы.

Еще 30% клиентов «Нафтогаза» оплачивают счета офлайн через терминалы самообслуживания. А также в региональных центрах подключений и услуг клиентам и в отделениях Укрпочта, Сбербанк, Новая почта, ПУМБ.

Обращаясь к потребителям, в «Нафтогаз» напомнили, что платить за потребленный газ необходимо до 25 числа каждого месяца.

Кроме того, в «Нафтогаз» отметили необходимость передавать показания счетчика даже в том случае, если потребитель временно выехал из квартиры и не использует газ.

«Это поможет избежать некорректных начислений. Ведь оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ «по плановому ежемесячному объему потребления», если не получает актуальные данные», – пояснили в «Нафтогаз».

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