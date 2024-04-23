Українські чоловіки мобілізаційного віку не зможуть більше отримати консульські послуги за кордоном.



Перелік консульських послуг, які недоступні для військовозобовʼязаних за кордоном:

▪️оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків;

▪️засвідчення документів та нотаріальні послуги;

▪️отримання або відмова від громадянства;

▪️соціальні виплати;

▪️обмін посвідчення водія;

▪️оформлення документів на постійне проживання за кордоном;

▪️оформлення віз;

▪️реєстрація актів цивільного стану (народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені);

▪️взяття на консульський облік.





Раніше, 11 квітня, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За це рішення проголосували 283 народних депутати. Також було виключено норму про демобілізацію з цього законопроєкту.

Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 16 квітня. 17 квітня в офіційному парламентському виданні "Голос України" був опублікований текст закону про мобілізацію. Він набуде чинності через місяць і один день з моменту його оприлюднення, тобто 18 травня 2024 року.

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, поняття повістки фактично не існуватиме - будуть діяти інші правила.

Згідно з цим законом, чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом 60 днів добровільно оновити свої дані в територіальних центрах комплексування та соціальної підтримки і завжди носити при собі військово-облікові документи, які за потреби можуть перевірити поліцейські чи працівники ТЦК.

Ця вимога також стосується чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном - вони повинні звернутись до дипломатичних установ і зареєструватися там на військовому обліку.

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