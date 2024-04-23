Украинские мужчины мобилизационного возраста не смогут больше получить консульские услуги за границей.



Перечень консульских услуг, недоступных для военнообязанных за границей:

▪️оформление и замена загранпаспорта, внесение данных о детях в загранпаспорта родителей;

▪️удостоверение документов и нотариальные услуги;

▪️получение или отказ от гражданства;

▪️социальные выплаты;

▪️обмен водительского удостоверения;

▪️оформление документов на постоянное проживание за границей;

▪️оформление виз;

▪️регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация смены имени);

▪Взятие на консульский учет.





Ранее, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За это решение проголосовали 283 народных депутата. Также была исключена норма о демобилизации из этого законопроекта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 16 апреля. 17 апреля в официальном парламентском издании "Голос Украины" был опубликован текст закона о мобилизации. Он вступит в силу через месяц и один день с момента его обнародования, то есть 18 мая 2024 года.

Новый законопроект о мобилизации №10449 предусматривает определенное усиление мобилизации в Украине. Согласно документу, понятие повестки фактически не будет - будут действовать другие правила.

Согласно этому закону, мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней добровольно обновить свои данные в территориальных центрах комплексирования и социальной поддержки и всегда носить при себе военно-учетные документы, которые при необходимости могут проверить полицейские или работники ТЦК.

Это требование также касается мужчин призывного возраста, проживающих за границей - они должны обратиться в дипломатические учреждения и зарегистрироваться там на военном учете.

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