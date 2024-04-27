Можна впевнено припустити, що ніхто з нас не хоче, щоб наші телефони Xiaomi раптово вимикалися посеред дня.

Продуктивність акумулятора телефонів, у тому числі Xiaomi, має тенденцію поступово погіршуватися за своєю природою.

Однак є способи уповільнити цей процес, і найважливіший із них — контролювати свої звички заряджання телефонів Xiaomi.

Давайте розберемося, як правильно заряджати телефон Xiaomi, щоб забезпечити максимальну ефективність.

Частково зарядіть акумулятор Xiaomi. Часткова зарядка добре підходить для літій-іонних акумуляторів і навіть може бути корисною для їх довговічності. Літій-іонні акумулятори споживають постійний струм і працюють при нижчій напрузі.

Ця напруга поступово збільшується в міру зарядки елемента, вирівнюючись приблизно при рівні заряду 70%, а потім починає падати струм, поки ємність Xiaomi не заповниться.

Уникайте повної зарядки телефонів Xiaomi. Літій-іонні акумулятори працюють найкраще, коли діапазон заряду становить від 20% до 80%. Перехід від 80% до 100% фактично призводить до швидшого старіння.

Вважайте останні 20% додатковими на той випадок, якщо ви не можете поставити свій телефон Xiaomi на зарядку, але заряджайте його якнайдовше. Літій-іонні акумулятори найкраще працюють у середині.

Само собою зрозуміло, що зарядка телефонів Xiaomi в нічний час - не найкраща ідея, якщо ви не контролюєте потік заряду, наприклад зупиняєте його при певному рівні заряду батареї Xiaomi.

Тепло – вбивця акумулятора Xiaomi. Насправді тепло є одним із найлютіших ворогів акумулятора і має більшу ймовірність негативно вплинути на термін його служби.

Високі температури телефонів наражають його на ризик втрати ємності набагато швидше, ніж при звичайних температурах.

Переконайтеся, що телефон Xiaomi не перегрівається під час заряджання та зберігайте його в нежаркому місці.

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