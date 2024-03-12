Если медленная зарядка является проблемой, с которой вы часто сталкиваетесь со своим смартфоном, читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как ускорить зарядку телефона .

Так как ускорить зарядку телефона

Если вас интересует скорая зарядка, вот несколько советов. Во-первых, всегда начинайте с того, что при зарядке телефон имеет сильнейший электрический ток. Кроме того, сведите к минимуму энергию, которую телефон потребляет во время зарядки. Кроме того, убедитесь, что телефон не слишком горячий или холодный. После этого вот несколько полезных советов по поводу того, как ускорить зарядку телефона телефона:

Подключите его к стене, а не к компьютеру.

В зависимости от производителя устройства и поколения USB порты USB обычно выдают от 1 до 2,1 ампер. Таким образом, сила тока USB-порта намного меньше, чем если подключить телефон к розетке с помощью зарядного устройства, одобренного производителем. Если у вас телефон iPhone или Android нового поколения, скорее всего, в зарядное устройство встроена технология быстрой зарядки.

Выключите телефон

Если при зарядке можно обходиться без телефона, выключите его. Это не позволяет ему использовать энергию для текущих функций или подключения, так что каждая частица энергии уходит в батарею. Это поможет ускорить зарядку телефона.

Не пользуйтесь телефоном, когда он заряжается

Одним из наибольших затрат энергии на телефоне является экран. Если вы ожидаете важного вызова и не можете выключить телефон, оставьте его в покое, пока он заряжается.

Переход в режим полета

Как и экран вашего телефона, подключение телефона является еще одним большим источником потребления заряда аккумулятора. Если вам нужно использовать приложение при зарядке телефона, переведите его в режим полета. Любые внесенные вами обновления или электронные письма, которые вы написали, будут обработаны, когда он вернется в Интернет, но между тем ваш телефон будет заряжаться быстрее, если ему будет меньше дел.

Получите мощный кабель, чтобы ускорить зарядку

Большинство устройств поставляется со стандартным кабелем 28 калибра, который обычно выдерживает около 0,5 ампер, тогда как больший кабель премиум-класса 24 калибра может переносить до четырех раз больше. Если вы обнаружите, что телефон заряжается слишком медленно даже с помощью настенного зарядного устройства, подумайте о кабеле более толстого калибра . Некоторые кабели большей толщины даже называются быстрыми зарядными устройствами, что может помочь сократить время зарядки телефонов iPhone и Android.

Инвестируйте в портативное зарядное устройство

Для тех, кто, кажется, часто оказывается в таком затруднительном положении, портативное зарядное устройство может стать отличным инвестицией. Портативное зарядное устройство (или «павербанк») – это большой аккумулятор, который можно подключить и зарядить заранее, поэтому вы можете бросить его в сумочку, портфель или рюкзак и использовать для зарядки мобильного телефона в пути.

Читайте также:

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени: уловки, о которых не все знают

Как вдвое быстрее зарядить смартфон: простые лайфхаки, которые сэкономят время

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени: проверенные лайфхаки