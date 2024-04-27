Можно с уверенностью предположить, что никто из нас не хочет, чтобы наши телефоны Xiaomi внезапно выключались посреди дня.

Производительность аккумулятора телефонов, в том числе Xiaomi, имеет тенденцию со временем ухудшаться по своей природе.

Однако есть способы замедлить этот процесс, и самый важный из них — контролировать свои привычки зарядки телефонов Xiaomi.

Давайте разберемся, как правильно заряжать телефон Xiaomi, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Частично зарядите аккумулятор телефона Xiaomi. Частичная зарядка хорошо подходит для литий-ионных аккумуляторов и даже может быть полезна для их долговечности. Литий-ионные аккумуляторы потребляют постоянный ток и работают при более низком напряжении.

Это напряжение постепенно увеличивается по мере зарядки элемента, выравниваясь примерно при уровне заряда 70%, а затем ток начинает падать, пока емкость Xiaomi не заполнится.

Избегайте полной зарядки телефонов Xiaomi. Литий-ионные аккумуляторы работают лучше всего, когда диапазон заряда составляет от 20% до 80%. Переход от 80% к 100% фактически приводит к более быстрому старению.

Считайте последние 20% дополнительными на тот случай, если вы не можете поставить свой телефон Xiaomi на зарядку, но заряжайте его как можно дольше. Литий-ионные аккумуляторы лучше всего работают в середине.

Само собой разумеется, что зарядка телефонов Xiaomi в ночное время — не лучшая идея, если только вы не контролируете поток заряда, например останавливаете его при определенном уровне заряда батареи Xiaomi.

Тепло – убийца аккумулятора Xiaomi. На самом деле тепло является одним из злейших врагов аккумулятора и имеет большую вероятность отрицательно повлиять на срок его службы.

Высокие температуры телефонов подвергают его риску потери емкости гораздо быстрее, чем при обычных температурах.

Убедитесь, что телефон Xiaomi не перегревается во время зарядки, и по возможности храните его в нежарком месте.

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