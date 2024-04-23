На Київщині стався перелив води через дамбу, з’явилися кадри і подробиці з місця.

Перелив води на дамбі стався на території Бориспільщини, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Кивщини.

Правоохоронці забезпечують безпеку дорожнього руху.

«На разі в межах Золочівської громади є факти переливу води на дамбі в районі третього, четвертого та пʼятого шлюзів», - розповіли в поліції.

Правоохоронці регулюють рух та попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.

«Шановні водії! Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок. Бережіть себе та своїх близьких!», - закликають поліцейськи громадян.

На опублікованих кадрах можна побачити, що вода дістался деяких вулиць.

Додамо, раніше стало відомо, що до Броварського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про можливу загрозу в декількох закладах освіти міста.

Поліцейські спільно із спецпризначенцями обстежили приміщення шкіл та спростували інформацію щодо ймовірної небезпеки. Будь-яких вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Також нагадаємо про трагедію в Київській області - на автодорозі Іванків-Радомишль мікроавтобус злетів у прірву.

Внаслідок ДТП загинули двоє людей, сім пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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