В Киевской области произошел перелив воды через дамбу, появились кадры и подробности с места.

Перелив воды на дамбе произошел на территории Бориспольской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины.

Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения.

«В настоящее время в пределах Золочевской общины есть факты перелива воды на дамбе в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов», - рассказали в полиции.

Правоохранители регулируют движение и предупреждают водителей по соблюдению скоростного режима на указанных участках дороги.

«Уважаемые водители! Учитывайте это обстоятельство при планировании поездок. Берегите себя и своих близких!», - призывают полицейских граждан.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что вода добралась до некоторых улиц.