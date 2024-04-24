Досвідчена господиня розповіла, як виростити такий великий урожай хрумких, гарних і корисних огірків, щоб сусіди буквально заздрили.

Вирощуванням огірків займається практично кожен городник. Ці соковиті, хрусткі, смачні і дуже корисні плоди залишаютсья улюбленуями на будь-якому столі. Огірки наповняють організм цілющими мікроелементами і вітамінами, допомогають скинути зайву вагу, очиститися від шлаків і токсинів, зберегти молодість шкіри.

А от як збілшити врожайність огірків розповіла блогерка і досвівдчена господиня Катерина Мазурець.

За її словами, огірки необхідно правильно прищипувати.

«У більшості випадків, прищипування необхідно, щоб прибрати гіркоту у плодів, стимулювати зростання жіночих квіток, збільшити плодоношення».

Катерина розповіла також про свій метод.

«Цей метод підвищить урожай огірків в мінімум 2 рази», - запевнила блогерка.

Господиня розповіла, що, поперше, кількість опор для огірків повинна дорівнювати кількості кущів.

Як збільшити урожай огірків в 2 рази.

При прищипуванні необхідно видаляти навість старі пасинки.

«Листи на огірках видаляти не можна!», - наголошує господиня.

Нагадаємо, що прищипування огірків – це видалення пагонів, бруньок та вусиків, що знаходяться в верхній частині стебла. Його використовують для уникнення загущеності огірків та покращення їх родючості.

Як збільшити урожай огірків в 2 рази.

Крім того, при правильному прищіпуванні зміцнюється кренева система огірків, рослина одуржує максимально необхідну кількість поживних речовин і, як наслідок дарує великий та якісний урожай.

Останні новини України:

Як і коли краще садити буряки: поріди, які допоможуть виростити найкращий урожай.

Коли і як найкраще посадити редиску: поради та хитрощі.

Як виростити великі і м'ясисті помідори: корисні хитрощі.