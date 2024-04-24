Вирощуванням огірків займається практично кожен городник. Ці соковиті, хрусткі, смачні і дуже корисні плоди залишаютсья улюбленуями на будь-якому столі. Огірки наповняють організм цілющими мікроелементами і вітамінами, допомогають скинути зайву вагу, очиститися від шлаків і токсинів, зберегти молодість шкіри.
А от як збілшити врожайність огірків розповіла блогерка і досвівдчена господиня Катерина Мазурець.
За її словами, огірки необхідно правильно прищипувати.
«У більшості випадків, прищипування необхідно, щоб прибрати гіркоту у плодів, стимулювати зростання жіночих квіток, збільшити плодоношення».
Катерина розповіла також про свій метод.
«Цей метод підвищить урожай огірків в мінімум 2 рази», - запевнила блогерка.
Господиня розповіла, що, поперше, кількість опор для огірків повинна дорівнювати кількості кущів.
Як збільшити урожай огірків в 2 рази.
При прищипуванні необхідно видаляти навість старі пасинки.
«Листи на огірках видаляти не можна!», - наголошує господиня.
Нагадаємо, що прищипування огірків – це видалення пагонів, бруньок та вусиків, що знаходяться в верхній частині стебла. Його використовують для уникнення загущеності огірків та покращення їх родючості.
Як збільшити урожай огірків в 2 рази.
Крім того, при правильному прищіпуванні зміцнюється кренева система огірків, рослина одуржує максимально необхідну кількість поживних речовин і, як наслідок дарує великий та якісний урожай.
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