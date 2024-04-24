Опытная хозяйка рассказала, как вырастить настолько большой урожай хрустящих, красивых и полезных огурцов, чтобы соседи буквально завидовали.

Выращиванием огурцов занимается практически каждый огородник. Эти сочные, хрустящие, вкусные и очень полезные плоды остаются любимыми на любом столе. Огурцы наполняют организм лечебными микроэлементами и витаминами, помогают сбросить лишний вес, очиститься от шлаков и токсинов, сохранить молодость кожи.

А вот как увеличить урожайность огурцов рассказала блоггер и опытная хозяйка Екатерина Мазурец.

По ее словам, огурцы необходимо правильно прищипывать.

«В большинстве случаев, прищипывание необходимо, чтобы убрать горечь у плодов, стимулировать рост женских цветков, увеличить плодоношение».

Екатерина рассказала также о своем методе.

«Этот метод повысит урожай огурцов в минимум 2 раза», – заверила блоггер.

Хозяйка рассказала, что, во-первых, количество опор для огурцов должно быть равно количеству кустов.

Как увеличить урожай огурцов в 2 раза

При прищипывании необходимо удалять весть старые пасынки.

«Листья на огурцах удалять нельзя!», - подчеркивает хозяйка.

Напомним, что прищипывание огурцов – это удаление побегов, почек и усиков, находящихся в верхней части стебля. Его используют во избежание загущенности огурцов и улучшения их плодородия.

Как увеличить урожай огурцов в 2 раза

Кроме того, при правильном прищипывании укрепляется креневая система огурцов, растение одуряет максимально необходимое количество питательных веществ и, как следствие, дарит большой и качественный урожай.

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