Астрологиня дала новий прогноз на тиждень 22-28 квітня і назвала дні, у які слід бути особливо обачними та обережними, щоб уникнути бід і проблем.

Складнощі на цьому тижні 22-28 квітня підстерігають вже у понеділок, 22 квітня.

За словами астрологині і авторки каналу Scorpio, труднощі, зокрема, можуть виникнути із досягненням внутрішньої рівноваги.

Крім того, можуть нагадати про себе люди з минулого або невирішені питання.

«Можливі сварки та скандали, емоції важко стримувати, краще переводити в фіз навантаження, спорт. Сьогодні усе не просто так - кармічні події та люди, тож уважно. Жінкам - обережно зі спілкуванням з агресивними чоловіками. Можуть снитись віщі сни», - розповіла астролог.

У вівторок, 23 квітня, переддень Повні. А це, за словами експертки, завжди надзвичайно емоційний період, тим більше Повня у Скорпіоні.

Перша половина дня, каже астрологиня, буде відносно спокійною, проте під вечір Місяць переходить в знак Скорпіон та утворює напружений аспект з Плутоном - травмонебезпечний та напружений час.

«Тож не плануйте нічого важливого, уникайте суперечок та місць скупчення людей, слідкуйте за здоров'ям», - радить експерт.

24 квітня - о 01: 49 відбудеться потужна та напружена Повня.

За словами експертки, для емоційних людей вона може принести проблеми зі сном.

«Тому підготуйтесь до цієї ночі завчасно. Вдень напруга буде поступово спадати, добра концентрація на роботі. Нові справи не розпочинайте», - попередила астролог.

У четвер, 25 квітня, закінчується період ретроградності Меркурія.

Експерт каже, що можливі неприємні новини, зриви планів чи форс-мажорні обставини, потрібно остерігатися ракетних обстрілів.

«Швидкість Меркурія надзвичайно низька, тому треба утриматись від нових починань, краще знайдіть час для того, щоб скласти плани. Не поспішайте», - поділилася астрологиня порадою на цей день.

А от 26 квітня обіцяє бути сприятлиим днем для навчання та зустрічей з друзями.

Астролог радить провести цей день активно, навчатись чомусь новому, поїхати у невеличку подорож або запланувати її.

У суботу, 27 квітня, на нас також чекає сприятливий день. А саме для інтелектуальної роботи.

«Проте при реалізації планів будуть виникати затримки та ускладнення, що буде потребувати від нас терпіння. Родичі похилого віку можуть потребувати нашої уваги, можуть загостритись хронічні захворювання», - розповіла експерт з прогнозів.

У неділю, 28 квітня, людей також підсерігатимуть небезпеки. У цей день відввищена травмонебезпечність. Астролог радить усім не поспішати, оскільки виникнуть проблеми із концентрацією.

«Зростають ризики виникнення алергічних та вірусних захворювань, отруєння, можуть бути проблеми з тиском, небезпека приходить від води, ліків, хімічних речовин, алкоголю», - попередила астролог.

Проте цей день може стати сприятливим для романтики, творчості, духовної діяльності.

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