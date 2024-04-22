Астролог дала новый прогноз на неделю 22-28 апреля и назвала дни, в которые следует быть особенно осмотрительными и осторожными, чтобы избежать бед и проблем.

Сложности на этой неделе 22-28 апреля подстерегают уже в понедельник, 22 апреля.

По словам астролога и автора канала Scorpio, трудности, в частности, могут возникнуть с достижением внутреннего равновесия.

Кроме того, могут напомнить о себе люди из прошлого или нерешенные вопросы.

«Возможны ссоры и скандалы, эмоции тяжело сдерживать, лучше переводить в физ нагрузку, спорт. Сегодня все не просто так - кармические события и люди, поэтому внимательно. Женщинам – осторожно с общением с агрессивными мужчинами. Могут сниться вещие сны», – рассказала астролог.

Во вторник, 23 апреля, канун Полнолуния. А это, по словам экспертки, всегда чрезвычайно эмоциональный период, тем более Полнолуние в Скорпионе.

Первая половина дня, говорит астролог, будет относительно спокойной, однако к вечеру Луна переходит в знак Скорпион и образует напряженный аспект с Плутоном - травмоопасное и напряженное время.

«Так что не планируйте ничего важного, избегайте споров и мест скопления людей, следите за здоровьем», – советует эксперт.

24 апреля - в 01:49 состоится мощное и напряженное Полнолуние.

По словам эксперта, для эмоциональных людей она может принести проблемы со сном.

«Поэтому подготовьтесь к этой ночи раньше времени. Днем напряжение будет постепенно спадать, хорошая концентрация на работе. Новые дела не начинайте», – предупредила астролог.

В четверг, 25 апреля, заканчивается период ретроградности Меркурия.

Эксперт говорит, что возможные неприятные новости, срывы планов или форс-мажорные обстоятельства, нужно остерегаться ракетных обстрелов.

«Скорость Меркурия очень низкая, поэтому нужно воздержаться от новых начинаний, лучше найдите время для того, чтобы составить планы. Не торопитесь», – поделилась астролог советом на этот день.

А вот 26 апреля обещает быть благоприятным днем ​​для учёбы и встреч с друзьями.

Астролог советует провести этот день активно, учиться чему-нибудь новому, поехать в небольшое путешествие или запланировать его.

В субботу, 27 апреля, нас также ждет благоприятный день. А именно для интеллектуальной работы.

«Однако при реализации планов будут возникать задержки и усложнения, которые потребуют от нас терпения. Пожилые родственники могут нуждаться в нашем внимании, могут обостриться хронические заболевания», - рассказала эксперт по прогнозам.

В воскресенье, 28 апреля, людей также будут подстерегать опасности. В этот день повышена травмоопасность. Астролог советует всем не торопиться, потому что возникнут проблемы с концентрацией.

"Увеличиваются риски возникновения аллергических и вирусных заболеваний, отравления, могут быть проблемы с давлением, опасность приходит от воды, лекарств, химических веществ, алкоголя", - предупредила астролог.

Однако этот день может оказаться благоприятным для романтики, творчества, духовной деятельности.

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