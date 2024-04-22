Ваш гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку тут на 22 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 22 квітня, мудрість - це голос, який є у кожного з нас усередині, але коли життя стає хаотичним і зайнятим, важко почути, що намагається сказати ваш дух.

Проведіть наступні кілька днів у самоаналізі, глибокому пошуку душі та самопізнанні з метою набуття мудрості.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 22 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви хочете кинути палити, але зараз важливо триматися.

Так часто люди залишають ситуації, коли вони близькі до фінішу, тому що труднощі подорожі стали реальними.

Але ви зайшли так далеко не так. Ще не час здаватися, тож не треба. Доведіть цю справу до кінця.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Смерть.

Попрощатися – це ще один спосіб привітатись, тільки з іншою людиною. Ваше життя ще не закінчено, навіть якщо здається, що це може статися зараз.

У тебе справжні почуття. Вам потрібен час, щоб їх переварити, але незабаром ви побачите, що це був сумний, але один із найкращих моментів у вашому житті.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Башта.

Ніхто не застрахований від цієї проблеми. З усіма несподівано відбуваються події.

Важливо, як ви відреагуєте на руку, яку вам роздали. Якщо ви вирішите злитися і злитися, це ваше рішення.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Інтуїція те, що треба годувати.

Якщо у вашому житті ви завжди оточені шумом — від подкастів до музики та людей, які базікають, розмовляють або просто знаходяться поруч — як ваш розум колись з'єднається з вашою душею?

Вам потрібен час тиші, який ви весь час не можете собі дати. Дайте своєму тілу простір, необхідний дихання.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Помірність.

Ви не надто багато думаєте, але турбуєтеся більше, ніж варто було б.

Отже, навіщо турбуватися про втрату сну ночами через те, що знаходиться поза вашим контролем. Зробіть щось продуктивне зі своїм часом. Бути ініціативним.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Світ

Ви хочете всього цього, але реальність така, що важко мати це одночасно.

На добу не так багато годин. Ви повинні вибрати, що для вас найважливіше і коли, а потім заснувати свій розклад і рішення виходячи з цього.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Диявол

Ви знаєте, чого бажаєте. Ви можете знайти всі причини, чому те, чого ви хочете, неможливо отримати, але правда в тому, що ви дійсно відчуваєте спокусу досягти цього.

І це бажання змушує вас відчувати дисбаланс у вашому житті. Питання в тому, що ви з цим робитимете?

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Місяць.

Ви гадки не маєте, що відбувається, але навколо ходять плітки, і це викликає у вас гнів.

Люди можуть говорити все, що хочуть, але не за спиною.

Ви віддаєте перевагу прозорості та чесному розкриттю інформації. Поки ви не розберетеся в чому справа, не підливайте олії у вогонь.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сонце.

Хороші речі приходять до тих, хто чекає, але знаєте що? Хороші речі трапляються і з нетерплячими людьми.

Вам не потрібно чекати, поки все добре прийде до вас. Ідіть за ним. У будь-якому разі це твоє.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Справедливість

Справедливість – це те, чого прагне кожен. Отже, коли ви незадоволені тим, що відбувається в уряді, зателефонуйте, напишіть листа або візьміть за правило відвідувати збори, щоб ваш голос був почутий.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператриця.

У вас так багато способів показати свою любов і турботу щодо інших.

Ви можете бути добрими та щедрими до тих, хто, як ви знаєте, потребує.

Навіть якщо вам зараз незручно йти до них додому, ви можете зателефонувати або надіслати квіти.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Закохані.

Ви відчуваєте, що все змінилося, і тепер, коли ви стоїте на роздоріжжі, вам потрібно ухвалити рішення.

Чи дозволите ви цим відносинам перерости у щось більше, чи вам безпечніше залишитися просто друзями і залишити все як є?

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