Ваш гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака здесь на 22 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 22 апреля, мудрость — это голос, который есть у каждого из нас внутри, но когда жизнь становится хаотичной и занятой, трудно услышать, что пытается сказать ваш дух.

Проведите следующие несколько дней в самоанализе, глубоком поиске души и самопознании с целью обретения мудрости.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 22 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесница.

Вы хотите бросить курить, но сейчас важно держаться.

Так часто люди покидают ситуации, когда они близки к финишу, потому что трудности путешествия наконец-то стали реальными.

Но вы зашли так далеко не просто так. Еще не время сдаваться, так что не надо. Доведите это дело до конца.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Смерть.

Попрощаться – это еще один способ поздороваться, только с другим человеком. Ваша жизнь еще не окончена, даже если кажется, что это может произойти прямо сейчас.

У тебя настоящие чувства. Вам нужно время, чтобы их переварить, но вскоре вы увидите, что это был грустный, но один из лучших моментов в вашей жизни.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Башня.

Никто не застрахован от проблемы. Со всеми неожиданно происходят события.

Важно то, как вы отреагируете на руку, которую вам раздали. Если вы решите злиться и злиться, то это ваше решение.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Интуиция-то, что нужно кормить.

Если в вашей жизни вы всегда окружены шумом — от подкастов до музыки и людей, которые болтают, разговаривают или просто находятся рядом — как ваш разум когда-либо соединится с вашей душой?

Вам нужно время тишины, которое вы все время не можете себе дать. Дайте своему телу пространство, необходимое для дыхания.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Умеренность.

Вы не слишком много думаете, но беспокоитесь больше, чем следовало бы.

Итак, зачем беспокоиться о потере сна по ночам из-за того, что находится вне вашего контроля. Сделайте что-нибудь продуктивное со своим временем. Быть инициативным.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Мир

Вы хотите всего этого, но реальность такова, что трудно иметь все это одновременно.

В сутках не так уж много часов. Вы должны выбрать, что для вас наиболее важно и когда, а затем основывать свое расписание и решения исходя из этого.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Дьявол

Вы знаете, чего хотите. Вы можете найти все причины, почему то, чего вы хотите, невозможно получить, но правда в том, что вы действительно испытываете искушение добиться этого.

И это желание заставляет вас испытывать дисбаланс в вашей жизни. Вопрос в том, что вы будете с этим делать?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Луна.

Вы понятия не имеете, что происходит, но вокруг ходят сплетни, и это вызывает у вас гнев.

Люди могут говорить все, что хотят, но не за вашей спиной.

Вы предпочитаете прозрачность и честное раскрытие информации. Пока вы не разберетесь в чем дело, не подливайте масла в огонь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Солнце.

Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, но знаете что? Хорошие вещи случаются и с нетерпеливыми людьми.

Вам не нужно ждать, пока все хорошее придет к вам. Идите за ним. В любом случае это твое.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Справедливость

Справедливость – это то, к чему стремится каждый. Итак, когда вы недовольны чем-то, происходящим в правительстве, позвоните по телефону, напишите письмо или возьмите за правило посещать собрания, чтобы ваш голос был услышан.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Императрица.

У вас так много способов показать свою любовь и заботу по отношению к другим.

Вы можете быть добрыми и щедрыми к тем, кто, как вы знаете, нуждается.

Даже если вам сейчас неудобно идти к ним домой, вы можете позвонить или послать цветы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Влюбленные.

Вы чувствуете, что все изменилось, и теперь, когда вы стоите на распутье, вам нужно принять решение.

Позволите ли вы этим отношениям перерасти во что-то большее или вам безопаснее остаться просто друзьями и оставить все как есть?

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