Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 22 апреля, мудрость — это голос, который есть у каждого из нас внутри, но когда жизнь становится хаотичной и занятой, трудно услышать, что пытается сказать ваш дух.
Проведите следующие несколько дней в самоанализе, глубоком поиске души и самопознании с целью обретения мудрости.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 22 апреля.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Колесница.
Вы хотите бросить курить, но сейчас важно держаться.
Так часто люди покидают ситуации, когда они близки к финишу, потому что трудности путешествия наконец-то стали реальными.
Но вы зашли так далеко не просто так. Еще не время сдаваться, так что не надо. Доведите это дело до конца.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Смерть.
Попрощаться – это еще один способ поздороваться, только с другим человеком. Ваша жизнь еще не окончена, даже если кажется, что это может произойти прямо сейчас.
У тебя настоящие чувства. Вам нужно время, чтобы их переварить, но вскоре вы увидите, что это был грустный, но один из лучших моментов в вашей жизни.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Башня.
Никто не застрахован от проблемы. Со всеми неожиданно происходят события.
Важно то, как вы отреагируете на руку, которую вам раздали. Если вы решите злиться и злиться, то это ваше решение.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Интуиция-то, что нужно кормить.
Если в вашей жизни вы всегда окружены шумом — от подкастов до музыки и людей, которые болтают, разговаривают или просто находятся рядом — как ваш разум когда-либо соединится с вашей душой?
Вам нужно время тишины, которое вы все время не можете себе дать. Дайте своему телу пространство, необходимое для дыхания.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Умеренность.
Вы не слишком много думаете, но беспокоитесь больше, чем следовало бы.
Итак, зачем беспокоиться о потере сна по ночам из-за того, что находится вне вашего контроля. Сделайте что-нибудь продуктивное со своим временем. Быть инициативным.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Мир
Вы хотите всего этого, но реальность такова, что трудно иметь все это одновременно.
В сутках не так уж много часов. Вы должны выбрать, что для вас наиболее важно и когда, а затем основывать свое расписание и решения исходя из этого.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Дьявол
Вы знаете, чего хотите. Вы можете найти все причины, почему то, чего вы хотите, невозможно получить, но правда в том, что вы действительно испытываете искушение добиться этого.
И это желание заставляет вас испытывать дисбаланс в вашей жизни. Вопрос в том, что вы будете с этим делать?
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Луна.
Вы понятия не имеете, что происходит, но вокруг ходят сплетни, и это вызывает у вас гнев.
Люди могут говорить все, что хотят, но не за вашей спиной.
Вы предпочитаете прозрачность и честное раскрытие информации. Пока вы не разберетесь в чем дело, не подливайте масла в огонь.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Солнце.
Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, но знаете что? Хорошие вещи случаются и с нетерпеливыми людьми.
Вам не нужно ждать, пока все хорошее придет к вам. Идите за ним. В любом случае это твое.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Справедливость
Справедливость – это то, к чему стремится каждый. Итак, когда вы недовольны чем-то, происходящим в правительстве, позвоните по телефону, напишите письмо или возьмите за правило посещать собрания, чтобы ваш голос был услышан.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Императрица.
У вас так много способов показать свою любовь и заботу по отношению к другим.
Вы можете быть добрыми и щедрыми к тем, кто, как вы знаете, нуждается.
Даже если вам сейчас неудобно идти к ним домой, вы можете позвонить или послать цветы.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Влюбленные.
Вы чувствуете, что все изменилось, и теперь, когда вы стоите на распутье, вам нужно принять решение.
Позволите ли вы этим отношениям перерасти во что-то большее или вам безопаснее остаться просто друзьями и оставить все как есть?
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