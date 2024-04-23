Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 23 квітня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 квітня, настав час звільнитися від усього, що у вас відбувається, та повеселитися перед початком вихідних.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 23 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Зірка.

Довіряй собі. Коли ви вклали своє серце і душу у щось особливе, це справді ваше.

Тому не шукайте в інших підтвердження чи підтвердження того, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Ви зробили свій перший крок невпевнено.

Можливо, вам доведеться прийняти кожен наступний, відчуваючи той самий рівень сумнівів. Довіртеся вищій силі і вірте, що істина вкаже вам шлях.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ризикувати. У шансу немає гарантії, але це не означає, що його варто використати менше.

Ви бачили чудеса в житті інших, але їм доводилося робити щось, що їх лякало. Тобі також доведеться зробити страшну річ.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сила

Життя може бути важким, але саме тому ваше серце — надійне місце, де можна сховатися.

У ті моменти, коли ви готові здатися, пірніть у своє укриття, розташоване всередині ваших грудей.

Ядро того, хто є, допоможе вам зміцнитися. У вас є багато хорошого, що ви приносите у світ.

Тримайтеся за те, що, як ви знаєте, ви даєте, навіть якщо ви втомилися і не впевнені, що можете протриматися ще хвилину.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Правила існують для того, щоб захистити вас, але хтось має розпочати процес змін, якщо вони перестануть бути корисними чи корисними.

Це вимагатиме від вас розуміння, чому ви так почуваєтеся і як ваш досвід пов'язаний з тим, що відбувається з іншими.

Ви можете бути їх захисником, тому вам захочеться знати, які аргументи виникнуть і підготуватися до боротьби з системою за справу, в яку ви вірите.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Є час йти і час вести. Можливо, ви стоїте на перехресті і запитуєте, чи варто вам передати естафету комусь іншому.

Якщо ваші інстинкти говорять вам, що ви переросли це місце, то, можливо, ви утримуєте когось від радості, а також утримуєте себе від нової пригоди, яка ідеально підходить вам зараз, але до якої ви не були готові. в минулому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Чи варто триматися чи відпустити?

Звільнивши когось від його власних вад, ви можете відчути, що здалися дуже рано, але якщо ви тонете, і він тоне, навіщо вам спускатися разом?

Ваше рішення рухатись далі може стати для них тривожним дзвінком. Можливо, зараз ти так не відчуваєш, але

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Прийняття рішень, зокрема, не є вашою найсильнішою стороною, тому вам, можливо, доведеться трохи повозитись, поки не дійдете до цієї точки стрибка.

Можливо, вам доведеться трохи посидіти спокійно, щоби обміркувати варіанти.

Якщо цей вибір не є терміновим, не дозволяйте часу турбувати вас так само, як і тому, як і чому ви хочете рухатися в певному напрямку.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Творчість настільки особиста. У вас такі чудові ідеї. Ви не хочете придушувати свій творчий зріст, щосили намагаючись бути ідеальними.

Ви можете робити щось потроху та дивитися, в якому напрямку рухається ваш творчий проект.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Ви не новачок у змінах, але ви також не завжди готові їх просувати. Є причини, через які ви, можливо, не наважуєтеся кинутися на роботу прямо зараз.

Ви ще не обов'язково готові зробити рішучий крок віри. Отже, коли ви емоційно готуєтеся стати каталізатором нових подій, зробіть глибокий вдих. Це буде нелегко, але воно того варте, як тільки це буде зроблено.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Отже, у вас з'явилася маса нових обов'язків, які намагаєтеся поєднувати, і в наші дні ви дуже зайняті. Є багато речей, які варто встигнути.

Робота справді важлива, але й ви теж. Дбайте про свій внутрішній сад так само, як і про зовнішній світ. Ви заслуговуєте трохи часу, щоб відпочити та розслабитися.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Маг.

Маючи так багато можливостей, яку навичку, на вашу думку, вам найкраще використати?

Як ви вважаєте, вам потрібно дотримуватися помірного підходу чи бути наполегливішим? Ніжна рука може допомогти найкраще.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Ви у відмінному положенні. Ваше серце широко відкрите для кохання, а Всесвіт сприйнятливий до вашої позитивної енергії.

Все, що потрібно зараз, це подарувати собі час.

Візьміть віру в те, що у світі може статися все, що завгодно, якщо ви вірите в себе і готові наполегливо працювати для цього.

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