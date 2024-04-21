Полнолуние в Скорпионе 23 -го числа сосредоточит наши эмоции, помогая нам соединиться с некоторыми из наших самых подлинных внутренних желаний и чувств.

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года для всех знаков Зодиака, на этой неделе честность является ключевым моментом.

Кроме того, 25-го числа Меркурий переходит прямо в Овен, заканчивая наше время в этом интенсивном ретроградном движении и продвигая нас вперед к ясности и более полному пониманию.

Другими словами, пришло время эмоциональной честности, самоанализа и ясного и открытого выражения наших потребностей.

Изменения уже витают в воздухе, но сейчас они выглядят по-другому.

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года:

Овен

Паж Жезлов

На прошлой неделе Овен ощутил атмосферу смелой, общительной и выразительной карты Рыцаря Жезлов и продолжает эту тенденцию на этой неделе с чем-то столь же ярким и захватывающим.

Паж Жезлов, возможно, не такой ориентированный на действие и прямой, как Рыцарь, но эта карта столь же страстная, причудливая и выразительная.

Однако одно ключевое отличие заключается в том, куда вы можете почувствовать желание направить эту страсть и энергию. В то время как Рыцарь призывает вас быть более конкретным и целеустремленным, Паж может быть более предприимчивым и спонтанным.

В любом случае, вы по-прежнему призваны плыть по течению своих инстинктов, делиться тем, что у вас на сердце, и проявлять себя уверенно и смело.

Телец

7 Жезлов (перевернутая)

Телец , на этой неделе тебе, возможно, придется сделать серьезную передышку.

Семерка Жезлов предполагает, что вы приложили много усилий и притом самостоятельно. Возможно, вы чувствовали, что все должно быть независимой битвой, в которой вы должны сражаться в одиночку.

В перевернутом положении эта карта просит вас сделать перерыв, сделать паузу и переоценить, сколько усилий вам действительно нужно приложить прямо сейчас.

Если вы не будете осторожны, вы можете пробиться прямо к выгоранию… а не к победе.

Близнецы

9 Жезлов

Неделя Близнецов посвящена постоянному и целенаправленному наблюдению.

С 9 Жезлов вы забираете часть своей энергии, чтобы вы могли устойчиво сосредоточиться и наблюдать за окружающими обстоятельствами и окружающей средой.

Эта энергия заключается не только в том, чтобы сидеть и ничего не делать — на самом деле для поддержания здоровья потребуется много усилий с вашей стороны.

Поэтому помните, что даже несмотря на то, что атмосфера сейчас может показаться тихой , вам все равно потребуется много отдыха и заботы о себе для того объема работы, который вы выполняете сейчас.

Рак

Император

На этой неделе Рак глубоко соединяется со своими кардинальскими корнями.

В конце концов, знак Рака — лидер в душе, даже если Раки не всегда известны «традиционно» громкой и выразительной формой лидерства.

Император показывает, что вы стоите в своей власти, командуете и воспринимаетесь как маяк стабильности и лидерства прямо сейчас для себя и окружающих.

Что вы хотите построить, создать и укрепить в будущем? Эта неделя — неделя для принятия таких решений.

Лев

Паж Пентаклей (перевернутый)

Это непростая неделя для любого Льва , пытающегося добиться ощутимого и продуктивного прогресса в работе, карьере или финансах.

Перевернутая Паж Пентаклей указывает на трудности в практических шагах вперед, особенно в отношении любых проектов и сфер жизни, ориентированных на карьеру, которые все еще находятся на начальных стадиях.

У вас может быть много вопросов и необоснованных опасений по поводу этих вещей прямо сейчас, но недостаточно решений или ответов.

Как бы неприятно ни было отставание, важно не торопиться с какими-либо важными решениями и не заставлять себя перенапрягаться прямо сейчас.

Дева

2 мечей

Дева сейчас подошла к важному перепутью в своей жизни.

Двойка Мечей указывает на то, что необходимо принять решение, а Дева все еще не уверена, какой путь или выбор является «правильным».

Девы известны своим практичным, умелым и адаптируемым присутствием, казалось бы, всегда уверенным в том, что делать и куда идти дальше. Таким образом, это время нерешительности может быть для вас особенно неприятным.

Однако ни один человек не знает всего и всегда, и важно не наказывать себя за то, что вы испытываете борьбу нерешительности. Будьте терпеливы и добры к себе прямо сейчас, Дева.

Весы

2 Жезлов

Весы отправляются в веселое время расширения, приключений и расширения горизонтов!

Двойка Жезлов может быть положительным предзнаменованием для Весов, желающих путешествовать или буквально перемещаться по миру прямо сейчас, расширяя горизонты в более буквальном смысле.

С другой стороны, это может быть просто положительным сигналом для любых Весов, которые пытаются улучшить себя и свою жизнь, смотрят на новые проекты и действуют творчески и увлеченно.

Каких приключений вы будете искать на этой неделе, Весы?

Скорпион

Королева Жезлов

На этой неделе Скорпион обретает уверенную, выразительную и творческую мантию.

Королева Жезлов показывает, что вы сейчас находитесь в своей уверенной, смелой и независимой силе.

Это отличный знак для Скорпионов, занимающихся предпринимательской деятельностью (будь то карьера или личные проекты), а также для Скорпионов, которым просто нужна хорошая неделя, чтобы принимать самостоятельные решения, заниматься творческой работой и организовывать полезные общественные мероприятия.

Как вы будете использовать эту веселую, волнующую и оживляющую энергию?

Стрелец

2 Кубков (перевернутые)

На этой неделе Стрелец смотрит на свои отношения вдумчивым и дотошным взглядом.

Двойка Кубков в перевернутом положении высвечивает любые проблемы в отношениях, которые могли сохраняться ранее, что делает эту неделю более хрупкой для эмоциональных разговоров и связей.

С другой стороны, такое освещение действительно может выявить любые слабые места или проблемы, которые необходимо решить, прежде чем они усугубятся, заставляя вас задуматься о своих потребностях и ожиданиях.

Хотя эта энергия может показаться не очень веселой , она определенно может быть продуктивной.

Козерог

Дурак (перевернутый вариант)

Козерог сопротивляется переменам, но перемены не сопротивляются вам!

Другими словами, перевернутая карта «Дурак» указывает на то, что новые начинания, новые старты и странные зарубежные приключения стучатся в вашу дверь, даже если вы не чувствуете себя полностью готовыми.

Некоторые Козероги могут просто неохотно начинать что-то новое прямо сейчас (например, обвиняя в этом неудачное время), а другие могут нервничать при мысли о выходе за пределы своей зоны комфорта.

Однако небольшие перемены тебе не повредят, Козерог. Будьте готовы сказать «да» на этой неделе чему-то новому.

Водолей

6 Мечей (перевернутая)

Водолею необходимо вырваться на свой путь, но дорога туда не всегда легка.

Шестерка Мечей призывает вас ко времени переходного периода и прыжков веры, отталкивания от старого и смелого путешествия в неизведанное.

В перевернутом положении эта карта указывает на некоторое сопротивление с вашей стороны или, возможно, на некоторые сомнения относительно того, действительно ли так уж разумно оставлять все позади.

Рыбы

Дьявол

Рыбы очень внимательно сосредотачиваются на всем, что все еще может их сдерживать, прежде чем решиться на что-то совершенно новое.

Дьявол показывает, как вы внимательно и честно исследуете багаж, бремя и старые воспоминания.

Сейчас самое время вдумчиво подумать, какие части вас и вашей жизни являются всего лишь пережитками прошлого и сохраняются из-за знакомства, а какие действительно стоит сохранить.

Это время намеренной, серьезной и эмоционально захватывающей честности может быть трудным, но в долгосрочной перспективе оно принесет плоды.

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