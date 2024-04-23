Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 23 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 23 апреля, пришло время освободиться от всего, что у вас происходит, и повеселиться перед началом выходных.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 23 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Звезда.

Доверяй себе. Когда вы вложили свое сердце и душу во что-то особенное, это действительно ваше.

Поэтому не ищите у других подтверждения или подтверждения того, что вы движетесь в правильном направлении. Вы сделали свой первый шаг неуверенно.

Возможно, вам придется принять каждый следующий, испытывая тот же уровень сомнений. Доверьтесь своей высшей силе и верьте, что истина укажет вам путь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Рисковать. У шанса нет гарантии, но это не значит, что его стоит использовать меньше.

Вы видели чудеса в жизни других, но им приходилось делать что-то, что их пугало. Тебе тоже придется сделать страшную вещь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Сила

Жизнь может быть трудной, но именно поэтому ваше сердце — надежное место, где можно спрятаться.

В те моменты, когда вы готовы сдаться, нырните в свое укрытие, расположенное внутри вашей груди.

Ядро того, кто вы есть, поможет вам укрепиться. У вас есть много хорошего, что вы приносите в мир.

Держитесь за то, что, как вы знаете, вы даете, даже если вы устали и не уверены, что сможете продержаться еще минуту.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Правила существуют для того, чтобы защитить вас, но кто-то должен начать процесс изменений, если они перестанут быть полезными или полезными.

Это потребует от вас понимания, почему вы так себя чувствуете и как ваш опыт связан с тем, что происходит с другими.

Вы можете быть их защитником, поэтому вам захочется знать, какие аргументы возникнут, и подготовиться к борьбе с системой за дело, в которое вы верите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Есть время следовать и время вести. Возможно, вы стоите на перекрестке и задаетесь вопросом, стоит ли вам передать эстафету кому-то другому.

Если ваши инстинкты говорят вам, что вы переросли это место, то, возможно, вы удерживаете кого-то от радости, а также удерживаете себя от нового приключения, которое идеально подходит вам сейчас, но к которому вы не были готовы. в прошлом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Стоит ли держаться или отпустить?

Освободив кого-то от его собственных пороков, вы можете почувствовать, что сдались слишком рано, но если вы тонете, и он тонет, зачем вам спускаться вместе?

Ваше решение двигаться дальше может стать для них тревожным звонком. Возможно, сейчас ты так не чувствуешь, но

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Принятие решений, в частности, не является вашей самой сильной стороной, поэтому вам, возможно, придется немного повозиться, пока не дойдете до этой точки прыжка.

Возможно, вам придется немного посидеть спокойно, чтобы обдумать варианты.

Если только этот выбор не является срочным, не позволяйте времени беспокоить вас так же, как и тому, как и почему вы хотите двигаться в определенном направлении.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Творчество настолько личное. У вас такие замечательные идеи. Вы не хотите подавлять свой творческий рост, изо всех сил стараясь быть идеальными.

Вы можете делать что-то понемногу и смотреть, в каком направлении движется ваш творческий проект.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Вы не новичок в изменениях, но вы также не всегда готовы их продвигать. Есть причины, по которым вы, возможно, не решаетесь броситься на работу прямо сейчас.

Вы еще не обязательно готовы совершить решительный шаг веры. Итак, когда вы эмоционально готовитесь стать катализатором новых событий, сделайте глубокий вдох. Это будет нелегко, но оно того стоит, как только это будет сделано.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Итак, у вас появилась масса новых обязанностей, которые вы пытаетесь совмещать, и в наши дни вы очень заняты. Есть много вещей, которые стоит успеть.

Работа действительно важна, но и вы тоже. Заботьтесь о своем внутреннем саду так же, как и о внешнем мире. Вы заслуживаете немного времени, чтобы отдохнуть и расслабиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Маг.

Имея так много возможностей, какой навык, по вашему мнению, вам лучше всего использовать?

Как вы думаете, вам нужно придерживаться умеренного подхода или быть более настойчивым? Нежная рука может помочь лучше всего.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков.

Вы в отличном положении. Ваше сердце широко открыто для любви, а Вселенная восприимчива к вашей положительной энергии.

Все, что вам нужно сейчас, это подарить себе время.

Примите веру в то, что в мире может случиться все, что угодно, если вы верите в себя и готовы упорно трудиться для этого.

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