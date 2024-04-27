Щоб отримати нормальну кількість кукурудзи з посадженого насіння, потрібно заздалегідь вибрати час, місце та обробити рослини в майбутньому від шкідників, для всього процесу є досить проста інструкція.

Врожайність кукурудзи залежить від багатьох факторів, включаючи кліматичні умови, якість насіння та час посіву. Наприклад, якщо посів проводиться занадто рано, насіння може не дожити до появи тепла.

Коли садити кукурудзу навесні 2024 року за місячним календарем

Травень : На розсаду насіння кукурудзи садять на початку травня. За місячним календарем, сприятливі дні для посадки у 2024 році: 2-4, 7-10, 13 та 14 травня.

: На розсаду насіння кукурудзи садять на початку травня. За місячним календарем, сприятливі дні для посадки у 2024 році: 2-4, 7-10, 13 та 14 травня. Травень і червень : З середини травня і в червні садити кукурудзу у відкритий ґрунт можна за місячним календарем: 22-24, 30 та 31 травня; 1-3, 5-6, 10-11, 19-20, 26-30 червня.

Підготовка ділянки та посів кукурудзи

Перед посівом приберіть город від бур'янів та торішніх решток.

Дочекайтеся прогріву ґрунту перед посівом.

Правильно виберіть насіння та перевірте їх на пошкодження.

Підготовлене насіння прогрійте протягом п'яти днів під сонячним промінням або в теплому місці.

Замочіть насіння у фунгіцидному розчині для протруювання від грибків.

Сідайте насіння рядами, залишаючи між рослинами не менше 50 см, а між рядами близько 100 см.

Після появи сходів залиште по одному найсильнішому паростку в кожному гнізді, прорізавши інші.

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