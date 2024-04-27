Чтобы получить нормальное количество кукурузы из посаженных семян, нужно заранее выбрать время, место и обработать растения в будущем от вредителей, для всего процесса есть довольно простая инструкция.

Урожайность кукурузы зависит от множества факторов, включая климатические условия, качество семян и время посева. Например, если посев проводится слишком рано, семена могут не дожить до появления тепла.

Когда сажать кукурузу весной 2024 по лунному календарю

Май : На рассаду семена кукурузы сажают в начале мая. По лунному календарю, благоприятные дни для посадки в 2024 году: 2-4, 7-10, 13 и 14 мая.

: На рассаду семена кукурузы сажают в начале мая. По лунному календарю, благоприятные дни для посадки в 2024 году: 2-4, 7-10, 13 и 14 мая. Май и июнь: С середины мая и в июне сажать кукурузу в открытый грунт можно по лунному календарю: 22-24, 30 и 31 мая; 1-3, 5-6, 10-11, 19-20, 26-30 июня.

Подготовка участка и посев кукурузы

Перед посевом уберите огород от сорняков и прошлогодних остатков.

Дождитесь прогрева почвы перед посевом.

Правильно выберите семена и проверьте их на повреждения.

Подготовленные семена прогрейте в течение пяти дней под солнечными лучами или в теплом месте.

Замочите семена в фунгицидном растворе для протравливания от грибков.

Садите семена рядами, оставляя между растениями не менее 50 см, а между рядами около 100 см.

После появления всходов оставьте по одному самому сильному ростку в каждом гнезде, прорежив остальные.

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