Навіть якщо iPhone вимкнено або акумулятор розряджений, ви зможете побачити його останнє відоме місцезнаходження в програмі.

Важливо побачити останнє місцезнаходження телефону в програмі «Локатор» або на веб-сайті iCloud на іншому пристрої.

Навіть якщо ви більше не можете відстежувати розташування свого iPhone, важливо знати, як використовувати функцію «Знайти мій» або iCloud, щоб перевести телефон у режим зникнення або налаштувати його на відправлення повідомлень, якщо хтось увімкне його.

Якщо на вашому iPhone включена функція «Локатор», ви можете використовувати програму «Локатор», щоб на короткий час переглянути останнє відоме місцезнаходження навіть після того, як телефон вийде з ладу.

Увімкніть «Повідомляти при виявленні» або активуйте режим «Втрата» в «Локатор», щоб отримувати сповіщення, якщо хтось інший знайде ваш IPhone і увімкне його.

Ви також можете перейти на iCloud і увійти до системи, використовуючи свій Apple ID, щоб знайти свій телефон або увімкнути режим зникнення.

Відкрийте програму «Локатор» на пристрої Apple. Якщо на вашому втраченому iPhone включена функція «Локатор», ви зможете побачити останнє відоме місцезнаходження вашого телефону в програмі «Локатор», навіть якщо ваш телефон вимкнено, знаходиться в автономному режимі або не працює.

Відкрийте в iPhone програму «Локатор» на іншому пристрої Apple, на якому виконано вхід до того ж Apple ID, натисніть вкладку «Пристрої» . Вона знаходиться в нижній частині екрана програми. Виберіть свій iPhone зі списку пристроїв - увімкніть «Повідомляти під час виявлення»

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